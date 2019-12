Csárdás, Kesselgulasch und tanzende Kellner

Roxin

Am vergangenen Freitagabend soll es laut gepoltert haben in Roxin – und es heißt, das waren die Riesenfindlinge, die dem Ungarn Zoltán Székely an diesem Abend vom Herzen fielen. Fünf Jahre lang hatte er auf die Eröffnung seines Hofcafés hingearbeitet – und konnte an diesem Abend endlich die Früchte seiner Arbeit ernten. Gelungener Auftakt auf Zoltáns Hof, mit original ungarischem Kesselgulasch und live Musik.

Die Musiker, Jan Baruschke und Martina Tegtmeyer, begeisterten die Gäste und spielten auf – sämtlich Musikstücke, die irgendwie mit Ungarn zu tun hatten, Gassenhauer aus Operetten, traditionellen Csárdás und Zigeunermusik. Die Überraschung des Abends: der neugebackene Hof-Chef persönlich und zwei seiner ungarischen Freunde, die beim Kellnern an diesem Abend halfen, ließen sich zu einer echten Csárdás-Tanz-Aufführung hinreißen. Zoltán, Zsuzsanna und Krisztián – in ungarischer Tracht – galoppierten durch die Scheune hoch und runter, und die Gäste waren von den Socken. So etwas hatte vermutlich noch keiner von ihnen live erlebt.

Tanzende Kellner (r.) bei der Eröffnung des ungarischen Hofes in Roxin. Quelle: privat

Selfie mit dem Hof-Chef

Unter den Gästen des Abends befand sich auch Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss, die die Gelegenheit für ein Selfie mit Zoltán Székely nutzte, das sie am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte und dazu schrieb: „Gestern Abend während der Eröffnung von Zoltans Hof in Roxin ... ein sehr schöner Abend mit ganz viel ungarischem Flair. Vielen Dank an Zoltan Szekely!“

Selfie: Zoltán Székely bei seiner Hoferöffnung in Roxin gemeinsam mit Landrätin Kerstin Weiss (SPD, Nordwestmecklenburg) Quelle: privat

Auch Peter Koth, Bürgermeister der Gemeinde Stepenitztal zu der Roxin gehört, befand sich unter den Gästen, ebenso wie Dirk Greverus, Pastor der Kirchengemeinde St. Johannes Roggenstorf. Viele Einheimische aus den umliegenden Dörfern, die neugierig auf das neue ungarische Hofcafé waren, ließen sich das Ereignis nicht entgehen – und einige Gäste kamen sogar aus Lübeck und Ratzeburg.

Gulasch über dem Feuer gekocht

Dass Essen und Trinken so gut ankamen, darüber freute sich Székely besonders. Das ungarische Kesselgulasch kam tatsächlich aus dem Kessel. Es wurde im großen Kessel über Holzfeuer gekocht und im kleinen Kessel auf dem Tisch serviert. Vom selbst gebackenen Hausbrot wollten einige Gäste gleich das Rezept haben, von den selbst gemachten Saucen Dips genauso. Gelobt wurden auch die in traditionell bunten Keramikschüsseln gereichen „Schomlauer Nockerln“ – eine süße Mischung aus Kuchen, Torte und Tiramisu.

„Die ungarischen Weine und natürlich der Pálinka (Obstler aus Pflaumen, Anm. der Redaktion) waren auch ziemlich gefragt. Am Ende hieß es von allen Seiten: Wir kommen wieder!“, freute sich Zoltán Székely.

Am 2. Advent

Ausblick: Am kommenden Wochenende, Freitagabend, 6. Dezember, ist ein hoch- und plattdeutsches Weihnachtsprogramm mit Radiomoderator Thomas Lenz geplant, das allerdings schon restlos ausgebucht ist.

Aber Sonnabend und Sonntag, den 7. und 8. Dezember, gibt es, jeweils ab 16 Uhr, auch ohne Programm, ungarische Leckereien, vom Kesselgulasch über Lángos bis hin zur oberleckeren Dobostorte.

Am Sonntag 2. Advent findet auf Z0ltáns Hof, um 14 Uhr, ein Adventsgottesdienst mit kleiner Weihnachtsfeier für die Gemeinde statt– auch dazu ist jeder herzlich eingeladen.

Von Annett Meinke