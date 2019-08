Boltenhagen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) und ihr Hauptsponsor Nivea feiern am Sonnabend, 17. August, ab 14 Uhr ein Strandfest in Boltenhagen. Am Strandaufgang 1 klären die Rettungsschwimmer Besucher spielerisch über sicheres Verhalten am Wasser und in der Sonne auf.

Dazu werden viele Stationen aufgebaut. Es kann auf einer Hüpfburg getobt werden, die Baderegeln gibt es als großes Puzzle, Figuren im Puppentheater zeigen, wie man sich am Strand falsch und richtig verhält und an einer Wasserbaustelle können Kinder und Eltern gemeinsam mit Rohren, Wasser und Matsch spielen.

Echte Rettungsgeräte der DLRG werden vorgeführt und können ausprobiert werden. Auch Sonnenschutz wird erlebbar. Mit einer UV-Kamera wird das Unsichtbare sichtbar gemacht. Mit ausreichend Sonnenschutz eingecremte Bereiche sind als schwarzer Schutzfilm auf der Haut zu erkennen.

Alle Aktivitäten beim Strandfest sind für Teilnehmer kostenlos. Der DLRG und ihrem Sponsor Nivea geht es darum, über mögliche Gefahren aufzuklären und Ausflüge zum See oder zum Meer sicherer zu machen.

Von Malte Behnk