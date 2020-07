Grevesmühlen

Dass sie wirklich gern tun, was sie tun, merkt man Diplom-Psychologin Maike Frey und ihrer Kollegin, der Systemischen Sozialberaterin Doreen Martin, wirklich in jeder Sekunde des Gesprächs an. Die beiden haben in die neuen Räumlichkeiten der Schwangerschafts(-konflikt-)beratung des Deutschen Roten Kreuzes in die August-Bebel-Straße 18 eingeladen. Eingang direkt links neben „Janny’s Eis“.

Die vergangenen Monate der harten Einschränkungen wegen der Pandemie waren auch für Frey und Martin nicht ganz einfach. „Wir konnten Schwangere nur noch telefonisch beraten“, erklärt Maike Frey. Einzig die Konfliktberatungen, ergänzt die Psychologin, die die Beratungsstelle leitet, fanden nach wie vor von Angesicht zu Angesicht statt. „Mit allen Vorsichtsmaßnahmen, die dazugehörten“, sagt Frey. „Doch wenn es darum geht, ob ein Kind auf die Welt kommen kann oder nicht, kann man das nicht einfach am Telefon abhandeln.“

Sechs bis zehn Frauen kommen im Monat

Das Deutsche Rote Kreuz gehört zu den konfessionslosen Trägern, die Schwangere, die einen Abbruch wollen, beraten. Der Beratungsschein ist Voraussetzung, dass überhaupt ein Schwangerschaftsabbruch in einer Klinik stattfinden kann. „Keine der Frauen, die wir hier beraten, macht sich so eine Entscheidung leicht“, sagt Doreen Martin. „Viele haben schon tagelang gegrübelt, bevor sie kommen.“

In solchen Gesprächen geht es auch immer um das, was nötig wäre, was im Leben anders laufen müsste, damit das Kind auf die Welt kommen könnte. Dabei wird jedoch nicht agitiert, keinerlei Wertung vorgenommen. Die Frauen sind frei, zu entscheiden.

Kontakt DRK-Beratungsstelle Die neue DRK-Beratungsstelle für Schwangere und Familien in der Grevesmühlener August-Bebel-Str. 18 ist über den Hinterhof (Eingang links neben Janny’s Eis) zu betreten. Sie befindet sich in der 1. Etage, ein Fahrstuhl existiert. Öffnungszeiten: montags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, dienstags von 8.30 Uhr bis 17 Uhr, mittwochs geschlossen, freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Telefonische Terminvereinbarung ist unerlässlich! Telefon: 03 88 1 –75 878 –36/ – 37/ –38 / –39

Sechs bis zehn Frauen im Monat suchen so ein Konfliktberatungsgespräch, sagt Maike Frey. „Im Jahr sind es um die 100 Frauen.“ Selten, sagt Doreen Martin, sind es Erstgebärende, die sich für einen Abbruch entscheiden, häufig ist es dann schon das zweite oder dritte Kind. Oft fehlt der Partner, ist es finanziell schwierig oder beruflich, weil man gerade einen neuen Job begonnen hat.

Stiftung zahlt Erstausstattung für Baby

Finanzielle Schwierigkeiten haben manchmal auch die Frauen, die sich entscheiden, ein Kind zu bekommen. Sie besuchen die reguläre Schwangerschaftsberatung. In diesen Gesprächen, erklärt Martin, kann es um so vieles gehen: Um Lebensplanung in der Schwangerschaft oder danach generell, um die Vorsorgeuntersuchungen, die Geburt, das Aussuchen der Klinik und Hebamme – ebenso um Klärungen mit dem Arbeitgeber, die Frage nach Elterngeld und Kindergeld.

Die Schwangerschafts(-konflikt-)beratung des DRK in Grevesmühlen ist im Mai 2020 von der Pelzerstraße ins Stadtzentrum, in die August-Bebel-Str. 18 gezogen. Quelle: Annett Meinke

Die Beraterinnen helfen den Schwangeren unter anderem auch dabei, Anträge an eine Stiftung zu stellen, die die Erstausstattung für ein Baby bezahlt.

Dass es schwierig war für die Schwangeren, für ihre Familien in den vergangenen Monaten, bestätigen Frey und Martin. Doch panisch war keine ihrer Schützlinge. Traurig war, dass oft Väter nicht mit zu den Untersuchungen und manchmal auch nicht bei der Geburt dabei sein durften. Das hätte aber oft auch von den Kliniken abgehangen und sei unterschiedlich gehandhabt worden.

Freundliche Atmosphäre in den neuen Räumen

Der Umzug aus der Pelzerstraße, aus der Beratungsstelle, die sich früher unter dem Dach des DRK-Hauses befand, in die Räume in der August-Bebel-Straße 18 fand im Mai statt. In der Pelzerstraße waren mehr Räume für die Verwaltung des DRK benötigt worden. Bereits im März waren Frey und ihre Kollegin auf Suche gegangen und schließlich direkt im Zentrum von Grevesmühlen fündig geworden.

Die Atmosphäre in der neuen Beratungsstelle, besonders auch die farbliche Gestaltung der Räume ist offenbar so anheimelnd, dass manche der Schwangeren am liebsten noch ein wenig bleiben, wenn das Gespräch längst beendet ist. Auch im Warteraum gibt es genügend Platz, um den Sicherheitsabstand zu anderen Schwangeren oder den Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle einzuhalten.

Termine nur mit telefonischer Vorabsprache

Ohnehin, sagt Maike Frey, werden Termine von Angesicht zu Angesicht, die seit Mai wieder möglich sind, nur nach vorheriger telefonischer Absprache vergeben. Damit es eben so verteilt werden kann, dass kein Wartestau entsteht. Es ist auch Desinfektionsmittel vorhanden oder die Möglichkeit, sich im Bad, das zur Beratungsstelle gehört, die Hände zu waschen.

Dass die Pandemie so schnell vorübergeht, wie viele Menschen im Moment hoffen, glauben die beiden Beraterinnen nicht. Doch, wie immer es kommt, das Beratungsangebot bleibt bestehen – auf die eine oder andere Art.

