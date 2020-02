DRK-Krankenhaus Grevesmühlen: SPD fordert politisches Signal im Tarifstreit

Grevesmühlen

Ein politisches Signal solle Bürgermeister Lars Prahler setzen – so der Wunsch der SPD-Fraktion der Grevesmühlener Stadtvertretung. Daher werde er beauftragt, mit den Tarifparteien des DRK-Krankenhauses Gespräche aufzunehmen und bei Bedarf moderierend zu unterstützen. Ansinnen: den aktuellen Konflikt zu beseitigen. Die Mehrheit der Stadtvertreter befürwortet den Antrag.

In der Tat scheinen die Fronten zwischen Krankenhausmitarbeitern und der Geschäftsführung verhärtet. Mitarbeiter kritisieren unter anderem Personalmangel, unzureichende Kommunikation mit der Geschäftsführung und dass sie zu wenig Lohn bekämen – immerhin 30 Prozent weniger im Vergleich zu Krankenhausmitarbeitern in Lübeck und Wismar beispiels­weise. Sie fordern einen Tarifvertrag. Verhandlungen dazu hatte es noch nicht gegeben, die Gewerkschaft Verdi strebt diese aber an. Befürchtungen, dass es ebenfalls wie derzeit an den Unikliniken in Lübeck und Kiel zu Streiks kommen könnte, sind nicht ganz unbegründet.

„Die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern erfüllen uns mit Sorge“, erläutert SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Baetke und ergänzt: „Wir fordern die Verhandlungspartner auf, Tarifgespräche mit großer Verantwortung zu führen.“ Damit sei die Erwartung verbunden, dass die Mitarbeiter zeitgemäße Arbeitsbedingungen vorfinden und mit einer fairen Tarifentlohnung bezahlt werden.

Sollten Verhandlungen zu keinem Ergebnis führen, „befürchten wir eine Einschränkung der medizinischen Versorgung für unsere Bürger“, heißt es in dem Antrag weiter. Die sei von herausragender Bedeutung für die Lebensqualität in der Stadt und der Region.

Das sieht auch Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler so. „Das Grevesmühlener Krankenhaus ist ein Gut, das weiter bestehen muss“, meint er. Dennoch appelliert er an beide Seiten, nicht nur übereinander, sondern miteinander zu reden. Der gute Ruf der Klinik dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden, indem Streitigkeiten in den Vordergrund rücken.

Für den 24. Februar ist eine Sitzung des Krankenhausbeirats anberaumt. Mitglieder sind unter anderem Grevesmühlens Stadtkämmerin Kristine Lenschow und Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss.

Von Jana Franke