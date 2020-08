Grevesmühlen

Abgesagte Termine, gegenseitige Vorwürfe: Seit Monaten gibt es Auseinandersetzungen um die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter des DRK-Krankenhauses in Grevesmühlen: Nun sorgt eine Betriebsvereinbarung, die seit dem 1. August gilt, für neuen Zündstoff. Und für Verunsicherung bei Mitarbeitern. Denn die deutliche Verbesserung von Gehältern und Arbeitszeiten dank dieser Betriebsvereinbarung gilt nicht für alle. Sondern nur für diejenigen, die direkt mit der Pflege zu tun haben. Ausgehandelt hat diese Vereinbarung der Betriebsrat mit der Geschäftsführung. Ein, wie Krankenhaus-Geschäftsführer Jan Weyer betont, ganz normaler Vorgang. In der Vereinbarung seien die finanziellen Möglichkeiten ausgeschöpft worden, die das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz beinhalte.

Geschäftsführer: Alle Mitarbeiter sind systemrelevant

DRK-Krankenhaus Grevesmühlen, Jan Weyer: „Alle Mitarbeiter sind systemrelevant.“ Quelle: OZBILD

Laut Jan Weyer habe die Betriebsvereinbarung nichts mit den Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi zu tun. Dass der letzte Verhandlungstermin im Juli abgesagt wurde, sei schlichtweg dem sehr ehrgeizigen Zeitplan geschuldet gewesen. Dass die Löhne und Gehälter für alle Mitarbeiter am Krankenhaus angepasst werden müssten, sieht auch die Geschäftsführung. Jan Weyer: „Es ist absolut angemessen und notwendig, allen Mitarbeitern im Krankenhaus für die sehr verantwortungsvolle und körperlich schwere Arbeit – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr – eine angemessene Vergütung zu zahlen. Und die muss deutlich höher sein, als sie es jetzt ist.“ Dass es erst Corona brauchte, um die Systemrelevanz von Mitarbeitern im Krankenhaus zu erkennen, sei aus seiner Sicht armselig. „Dass die Politik nun die Pflege in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt, ist schön, wird aber der Realität nicht gerecht. Alle Mitarbeiter im Krankenhaus sind systemrelevant.“ Den neuen Verhandlungstermin am 14. August werde die Geschäftsführung natürlich wahrnehmen.

Verdi-Mitglieder des Grevesmühlener DRK-Krankenhauses treffen sich mit Corona-Abstand am Ploggensee, um mit Gewerkschaftssekretär Johannes Brückner von Verdi das weitere Vorgehen im Kampf um einen Tarifvertrag zu besprechen. Der nächste Termin, den die Tarifkommission mit der Geschäftsführung des Krankenhauses vereinbart hat, ist der 14. August. Quelle: GVM

Gewerkschaft kritisiert Betriebsvereinbarung

Johannes Brückner, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, begleitet die Tarifkommission des DRK-Krankenhauses in Grevesmühlen in ihrem Arbeitskampf für einen Tarif. Quelle: GVM

Harsche Kritik an der Betriebsvereinbarung übt Ver.di-Verhandlungsführer Johannes Brückner. „Die Betriebsvereinbarungen sind gesetzeswidrig. Nur ein Tarifvertrag darf Sachen wie Wochenarbeitszeit, Urlaubsanspruch und Entgelt regeln.“ Vor wenigen Tagen hatte die Gewerkschaft zu einer Versammlung aufgerufen, die wegen Corona auf der Wiese am Ploggensee stattfand. Brückner sieht die Betriebsvereinbarung als falsches Zeichen für die Belegschaft. „Sie sendet das Signal aus, dass die Geschäftsführung nicht aufrichtig an die Tarifverhandlungen herangeht.“ Was auch deshalb unverständlich sei, so der Gewerkschaftssekretär, „weil es in den Verhandlungen mit den Krankenkassen für ein Krankenhaus viel einfacher ist, höhere Kostensätze auszuhandeln, wenn man vorweisen kann, dass man nach Tarif bezahlt.“ Brückner konnte schon mit einigen Krankenhäusern in MV an den Tarif im Öffentlichen Dienst (TVöD) angelehnte Tarife aushandeln.

Betriebsrat weist Kritik an Verhandlungen zurück

Zur Situation nahm der Betriebsrat des Krankenhauses schriftlich Stellung – die Kritik der Gewerkschaft weisen die Mitglieder dabei entschieden zurück. „Wir als Betriebsrat sehen uns als Bindeglied zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung und vertreten die Interessen, unabhängig von Gewerkschaftszugehörigkeit. Verhandlungen über eine Aktualisierung der bestehenden Betriebsvereinbarungen haben wir bereits im letzten Jahr mit der Geschäftsleitung aufgenommen. Im Juli wurden die Änderungen einstimmig beschlossen und somit eine solide Grundlage geschaffen, die in vielen Teilen mit dem TVöD gleichzieht und ihn in einigen Teilen sogar noch übertrifft. So konnten wir schnellstmöglich die Wünsche vieler, auch nicht gewerkschaftlich organisierter Mitarbeiter erfüllen. Wir sehen die Betriebsvereinbarungen keinesfalls als Behinderung der Tarifverhandlungen, da ein Tarifvertrag jede bestehende Betriebsvereinbarung ablösen würde, auch wenn diese bessere Regelungen enthält.“

Von Annett Meinke