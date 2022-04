Grevesmühlen

Ein Mann kommt mit einer durchstochenen Hand ins Krankenhaus – die Forke steckt noch drin. Solche und ähnliche Fälle hat Dr. Alexander Krumnow in seiner langen Laufbahn als Operateur schon öfter behandelt. Jetzt ist der Handchirurg einer von zwei neuen Oberärzten im Grevesmühlener DRK-Krankenhaus. Sein Kollege ist Dr. Benedikt Wilke, ebenfalls Oberarzt und frisch im Team von Chefarzt Dr. Jörn Bogun in der Klinik an der Klützer Straße. Zwei Glücksfälle für die Unfallchirurgie und Orthopädie, wie der Chefarzt sagt.

Familiäre Atmosphäre in der Belegschaft

„Unser Krankenhaus wird durch die beiden Spezialisten noch einmal deutlich aufgewertet. Wir sind froh, dass wir jetzt einen Handchirurgen und einen Kinderorthopäden in unseren Reihen haben. Diese Fachgebiete waren in dieser Form nicht besetzt und wir können jetzt in diesem Bereich viel mehr Patienten versorgen“, sagt Dr. Jörn Bogun, der mit den beiden Neulingen ein Trio bildet. „Ich mag die familiäre Atmosphäre hier“, sagt Wilke. Der promovierte Mediziner wechselte aus der Uni-Klinik Lübeck nach Grevesmühlen. Da sei es deutlich hektischer, aber auch unpersönlicher gewesen. Im DRK-Krankenhaus haben die drei Mediziner bereits guten Draht zueinander gefunden. „Die Chemie stimmt schon mal“, sagt Chefarzt Dr. Bogun.

Das neue Trio in der Unfallchirurgie und Orthopädie: Chefarzt Dr. Bogun mit den Oberärzten Dr. Krumnow und Dr. Wilke Quelle: Mario Kuska

Auch fachlich können sich vor allem die Patienten auf zwei top ausgebildete und erfahrene Mediziner freuen. Dr. Alexander Krumnow hat in Quedlinburg selbst lange Jahre als Chefarzt gearbeitet. Mit seiner Frau ist er nun in deren Heimat nach Bad Kleinen gezogen und hat ein Haus gebaut. Als Oberarzt und Spezialist für Handchirurgie wird er sich auch komplizierten Fällen in Nordwestmecklenburg annehmen können. Gebrochene Finger, zertrümmerte Handgelenke, komplizierte Brüche – der 56 Jahre alte Krumnow hat schon alles operiert und verfügt über einen Erfahrungsschatz von weit mehr als 20 Jahren. In Rostock, Lübeck, Wismar, Ratzeburg, Mansfelder Land, in Halle und zuletzt in Quedlinburg hat er seine Expertise unter Beweis gestellt.

X-Beine können therapiert werden

Etwas jünger ist mit seinen 37 Jahren Dr. Benedikt Wilke. Der leitende Oberarzt kommt ebenfalls mit einem sehr bedeutenden Spezialgebiet nach Grevesmühlen. Der Lübecker, der täglich in seine Heimat pendelt, ist absoluter Fachmann im Bereich der Kinderorthopädie. Ob Fußfehlstellungen, Wachstumslenkung bei O- oder X-Beinen oder Hüfterkrankungen. „Vieles kann bei rechtzeitiger Behandlung mit wachstumslenkenden Maßnahmen erfolgreich therapiert werden“, so Wilke. Der Doktor hat ein Händchen für Kinder und hilft ihnen, unbeschwerter durchs Leben zu kommen. Denn die beiden Neuen stehen nicht nur im Operationssaal und kümmern sich um das Tagesgeschäft wie Knochenbrüche, sondern auch in Sprechstunden nehmen sie sich der Sorgen und Nöte der Patienten an.

Umfrage: DRK-Krankenhaus bei Patienten hoch im Kurs

Für Chefarzt Dr. Jörn Bogun steht fest, dass das gesamte Krankenhaus von den neuen Oberärzten profitieren wird. „In Patientenbefragungen liegen wir, was die Zufriedenheitswerte angeht, immer über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. Jetzt decken wir mit zwei Spezialisten eine noch größere Bandbreite für die Patienten in der gesamten Region ab. Wir können noch mehr Menschen helfen“, sagt Chefarzt Dr. Bogun.

Mehrere Finger in zehnstündiger OP gerettet

Und was die Spezialisten alles können, werden sie in den kommenden Jahren noch unter Beweis stellen. Dr. Alexander Krumnow beispielsweise erinnert sich an einen früheren Fall, bei dem er einem Verunfallten mal mehrere Finger in einer zehnstündigen Operation rettete. Dr. Benedikt Wilke hat wiederum in einer siebenstündigen Operation mal einen Motorradfahrer wieder zusammengeflickt. Was beide Oberärzte eint, ist die Liebe zu ihren Patienten und zur Medizin. Da treffen sie bei Dr. Jörn Bogun auf einen Chef, der selbst auch mit ganz viel Empathie für die Patienten da ist. „Visite, Besprechungen, Operationen, Auswertungen, eigene Sprechstunden und Bereitschaftsdienste – es ist viel zu tun. Aber im Team werden wir das alles gut bewältigen“, so Dr. Bogun.

Das DRK-Krankenhaus genießt einen guten Ruf unter Patienten – das bestätigen Umfragewerte. Quelle: Mario Kuska

Ein starker Zusammenhalt war in den vergangenen Monaten auch im gesamten DRK-Krankenhaus nötig. Corona hat die Belegschaft in einigen Wellen erwischt. Ab und an sei es eng geworden mit dem Personal. Derzeit ist der Krankenstand jedoch nicht mehr so hoch. „Wir sind gerade dabei, die geplanten Operationen, die wegen Corona ausfallen mussten, wieder aufzuholen“, sagt der Chefarzt. Tatkräftige Unterstützung hat er jetzt ja. Selbst wenn der Patient samt Forke auf dem OP-Tisch landet.

Von Mario Kuska