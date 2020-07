Grevesmühlen

Die Mitarbeiter des DRK-Krankenhauses in Grevesmühlen sind frustriert. Am Donnerstag, 16. Juli, hätte die Verhandlungsrunde über die Löhne und Gehälter stattfinden sollen. „Zum zweiten Mal hat die Geschäftsführung den Termin abgesagt“, erklärt Silke Schulz vom Betriebsrat des Krankenhauses. „Als Begründung wurden zeitliche Probleme angegeben.“

Verständnis haben Silke Schulz und ihre Kolleginnen und Kollegen dafür nicht. Denn es geht nicht allein um die Höhe der Entlohnung, die rund 20 Prozent unter dem Niveau der umliegenden großen Krankenhäuser liegt. „Es geht auch darum, dass wir auf diese Weise kaum neue Kollegen gewinnen, hier zu arbeiten“, sagt Silke Schulz. „Wir hängen an diesem Krankenhaus und an unserer Arbeit. Und wir werden auch dafür sorgen, dass der Betrieb weitergeht. Aber Nachwuchs zu gewinnen mit diesem Lohnniveau ist eigentlich unmöglich.“ Seit Monaten kämpfen Gewerkschaft und Betriebsrat für die Anpassung. Inzwischen ist eine Betriebsvereinbarung im Gespräch. Für Silke Schulz ist das allerdings nur ein schwacher Trost. Denn die nächste Verhandlungsrunde ist nun für den 14. August angesetzt. „Wieder ein Monat, in dem nichts passiert.“

Zumindest nicht auf der Verhandlungsebene. Denn die Mitarbeiter kämpfen weiter für ihre Gehälter und ihr Krankenhaus. Eine neue Unterschriftenliste gibt es bereits wieder, die die Forderungen der Angestellten noch einmal unterstreicht, weitere Aktionen seien zudem geplant.

Von Michael Prochnow