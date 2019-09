Grevesmühlen

Einmal im Jahr lädt der DRK Kreisverband seine ehrenamtlichen Mitglieder zum Hoffest ein. Der Name war sozusagen Programm, da das Treffen auf dem Hof des DRK-Sitzes in der Pelzestraße stattfand. In diesem Jahr allerdings wurde die Feier an den Ploggensee verlegt, das DRK hat dort die ehemalige Bildungsstätt...