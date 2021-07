Damshagen

Der DRK-Landesverband hat kurzfristig Feriencamps für Kinder aus den vom Hochwasser betroffenen Gebieten organisiert. Insgesamt sollen sich etwa 500 Kinder für jeweils eine Woche an der Ostsee erholen. In Nordwestmecklenburg findet das Feriencamp im August in der Alten Schmiede statt.

Weitere Camps befinden sich in Ummanz auf der Insel Rügen und in Waren an der Mecklenburger Seenplatte. Alle Feriencamps werden von den jeweiligen DRK-Kreisverbänden gemanagt. Pro Durchgang, der jeweils eine Woche dauert, sind 20 Kinder in dem Camp. Bis zu vier Betreuer kümmern sich um die Jungen und Mädchen vor Ort.

WLAN in den Camps für den Draht nach Hause

„Die Kinder sollen Kraft tanken. Dafür stellen wir im Land kurzfristig fünf Camps bereit und organisieren ein komplettes Ferienprogramm. Mit allem, was dazugehört“, erklärt Werner Kuhn, Präsident des DRK-Landesverbandes. Bei ihm laufen in Abstimmung mit den DRK-Landesverbänden Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Fäden zusammen.

„Wir sorgen dafür, dass die Kids zu Hause abgeholt werden, kümmern uns um Übernachtung, Verpflegung und ein tolles Ferienprogramm. Jedes Camp wird mit WLAN-Hotspots ausgestattet sein. So ist sichergestellt, dass jedes Kind mit seinen Eltern und Verwandten in Kontakt treten kann. Die Rückreise nach Hause nach einer Woche übernehmen wir auch.“ Für die Kinder und ihre Familien entstehen keine Kosten.

Firmen unterstützen die Aktion

Es gibt auch weitere Unterstützer. So haben Ludwigsluster Fleisch- und Wurstwaren ihre Hilfe zugesagt. „Allen Kids stellen wir kostenfrei Fleisch- und Wurstwaren zur Verfügung. Für alle Camps. Für alle Durchgänge. Von Frühstück bis Grillabend,“ sagt Urte Warnke, die die Geschäftsführung für Vertrieb und Marketing in Ludwigslust verantwortet. Die Firma Sweet Tec aus Boizenburg liefert Süßigkeiten.

Von Michael Prochnow