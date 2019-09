Wahrsow

Groß ist die Nachfrage nach Krippenplätzen in Lüdersdorf, der Gemeinde im Speckgürtel von Lübeck, die zu den jüngsten Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern gehört. Junge Familien können sich jetzt über eine neue Krippe freuen. Der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg hat sie am Montag in der Kita „Haus der kleinen Landmäuse“ in Wahrsow eröffnet. Nun kümmern sich dort sieben Erzieherinnen unter der Leitung von Melanie Nachtigall nicht nur wie bisher um Mädchen und Jungen im Kindergartenalter, sondern auch um sechs Krippenkinder im Alter von ein bis drei Jahren.

Melanie Nachtigall sagte am Montag hoch erfreut: „Heute begrüßen wir unseren Krippis offiziell.“ Die Umbauarbeiten für die neue Gruppe „Zwergmäuse“ sind abgeschlossen. Die Nachfrage ist so groß, dass es derzeit keine freien Krippenplätze gibt.

Symbolischer Krippenstart in Wahrsow: Kathrin Konietzke (l.) vom DRK, Kitaleiterin Melanie Nachtigall und Bürgermeister Erhard Huzel durchschneiden ein Band am Eingang. Quelle: Jürgen Lenz

Kleinkindpädagogik nach Emmi Pikler

Die Erzieherinnen in Wahrsow orientieren sich an den Leitgedanken von Emmi Pikler. Sie ging im 20. Jahrhundert neue Wege in der Kleinkindpädagogik. Im „Haus der kleinen Landmäuse“ wird sie mit vier Sätzen zitiert: „Ich mag dich so, wie du bist. Ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Versuch es zunächst einmal selbst.“

DRK-Vorstandsmitglied Kathrin Konietzke erklärt: „Wir wollen mit den neuen Krippenplätzen in Wahrsow dem Bedarf nachgehen.“ Gut sei: „Die Eltern hier haben wirklich Vertrauen zu den Erziehern.“ Der Lüdersdorfer Bürgermeister Erhard Huzel ( CDU) hob am Montag die Bedeutung der neuen Krippe aus Sicht der Gemeinde hervor. Er sagte: „Es ist gut, dass wir jetzt auch im Ortsteil Wahrsow ein Angebot von Krippenplätzen haben.“ In Herrnburg gibt es sie bereits in Trägerschaft des Diakoniewerks im nördlichen Mecklenburg.

Immer mehr Kinder in der Region

Beate Dellin vom Landkreis Nordwestmecklenburg sagte über die Region Lüdersdorf-Selmsdorf-Dassow: „Ich freue mich, dass in diesem Sozialraum ein weiteres Krippenangebot geschaffen wurde.“ Die Kinderzahlen würden weiterhin steigen. Die Leiterin des Fachdienstes Jugend überreichte als Geschenk neben einigen Büchern auch Kuscheltücher mit der Aufschrift „Frühe Hilfen“. „Frühe Hilfen“ sind Angebote für Familien ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr der Kinder: praktische Hilfe, Beratung, Vermittlung, Begleitung. Die Angebote sind besonders für Mütter und Väter gedacht, die das Gefühl haben, mit der Situation nicht allein klarzukommen, und sich dringend Unterstützung wünschen. Ein Ziel: Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft verbessern. „Wir haben ein großes Netzwerk aufgebaut im Landkreis“, erläutert Beate Dellin.

Kita zog ins Schulgebäude

Kathrin Konietzke vom DRK lobte am Montag in der Kita in Wahrsow, die Kinder würden sich dort offenbar wohlfühlen. Im „Haus der kleinen Landmäuse“ betreuen die Erzieherinnen jetzt sechs Krippenkinder und 42 Schützlinge im Kindergartenalter. Untergebracht sind sie in einer ehemaligen Schule. Dort endete der Unterricht 1984. Danach zog der Kindergarten ein. Nach der Wende erneuerte die Gemeinde Dach und Heizung des Hauses. Später ließ sie die Fenster auswechseln, Mitte der 90er-Jahre einen Anbau errichten, danach Böden erneuern, Decken abhängen und den Waschraum neu gestalten. 2009 folgten weitere Sanierungs- und Umbauarbeiten, gefördert mit knapp 300 000 Euro aus dem damaligen Konjunkturpaket des Bundes.

Die Kita "Haus der kleinen Landmäuse" ist in einer ehemaligen Schule in Wahrsow untergebracht. Quelle: Jürgen Lenz

Der DRK-Kreisverband betreibt in der Gemeinde Lüdersdorf nicht nur das „Haus der kleinen Landmäuse“. Er ist auch Träger der Kita „Haus der kleinen Waldgeister“ in Herrnburg und des Hortes „Haus der kleinen Füchse“, ebenfalls in Herrnburg. In Nordwestmecklenburg betreibt er insgesamt zwölf Kindertagesstätten, darunter zwei Horte.

Von Jürgen Lenz