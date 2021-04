Grevesmühlen

Sie kümmern sich um jene Menschen, die Hilfe brauchen, aber dennoch in ihren eigenen vier Wänden leben möchten. Vor allem Senioren sind auf die mobilen Pflegedienste angewiesen, deren Aufgabenbereich immer weiter wächst – und die zunehmend Personal brauchen.

Doch davon gibt es nicht genügend, vor allem fehlt der Nachwuchs. Was den Job ausmacht, das beschreiben zwei Pflegerinnen aus Nordwestmecklenburg, die der Autor begleitet hat.

20 Minuten für Waschen, Anziehen und freundliche Worte

Es ist gerade kurz vor 6 Uhr. Simone Retsch klingelt an der Tür eines älteren Mannes in Gadebusch. Er lebt allein, ist auf die tägliche Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes angewiesen. Gadebuschs Pflegedienstleiterin Simone Retsch nimmt sich Zeit, um dem Mann die morgendlichen Medikamente zu verabreichen, ihn zu waschen, ihm Frühstück zu machen und beim Anziehen zu helfen. Alleine schafft er es nicht mehr. Nach gut 20 Minuten ist alles geschafft.

Die Pflegerin, die in Demern lebt, setzt sich in ihr Auto und fährt zum nächsten Patienten. 160 gibt es davon allein im Raum Gadebusch, zehn weitere Kolleginnen helfen der Pflegedienstleiterin, den Job zu leisten. Sieben Tage in der Woche. Doch der Pflegedienst des Deutschen Roten Kreuzes arbeitet schon lange am Limit.

Die Löhne im Pflegebereich Nach Angaben der Online-Seite Gehaltsvergleich.com verdient in Mecklenburg-Vorpommern eine Pflegehilfskraft rund 1700 Euro pro Monat (brutto). Eine Pflegefachkraft kommt auf rund 2600 Euro. Nach Angaben der Gewerkschaften handelt es sich dabei um die Einstiegsgehälter.

Keine einzige Bewerbung in diesem Jahr

„Vor zwanzig Jahren hatten wir Mühe, genügend Patienten zu bekommen, heute haben wir deutlich mehr Patienten als zur Verfügung stehendes Personal“, sagt auch Stephanie Lemke. Sie ist die Bereichsleiterin der ambulanten Pflege in Grevesmühlen und sucht ständig nach Nachwuchskräften. „Früher haben wir Ausbildungen zwar auch angeboten, aber die Lage hat sich dramatisch verschlechtert. Wir bieten in unseren vier Bereichen Gadebusch, Neukloster, Grevesmühlen und Boltenhagen jeweils einen Ausbildungsplatz an. Wir haben in diesem Jahr noch nicht eine einzige Bewerbung. Das ist eine Katastrophe“, erklärt sie.

Derzeit werden Ausbildungen zur examinierten Altenpflegerin oder Kranken- und Gesundheitspflegerin sowie zur Pflegehilfskraft angeboten. Während erstere Ausbildung drei Jahre dauert, gibt es den zweiten Berufsabschluss schon nach eineinhalb Jahren. Der Job ist kein einfacher, sowohl körperlich als auch mental müssen die Angestellten stark sein. „Vor allem müssen sie bereit sein, auch sieben Tage die Woche zu arbeiten. Natürlich gibt es dann auch entsprechend andere Tage frei“, sagt Simone Retsch. Allerdings werden nicht nur Azubis gesucht, sondern jegliche Form von Pflegedienstmitarbeitern, egal ob im Quereinstieg oder mit Berufserfahrung.

650 Patienten werden betreut

Aktuell kümmern sich 38 Angestellte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Nordwestmecklenburg um 650 Patienten. Eine Aufgabe, die jeden Tag eine präzise Planung verlangt. Da kommt Simone Retsch erneut ins Spiel, denn sie koordiniert Tag für Tag die Einsätze. „Manchmal ist es nicht einfach, wenn morgens jemand ausfällt und ersetzt werden muss, aber wir versuchen, alles so gut wie möglich zu lösen“, sagt sie.

Die Menschen werden immer älter, sagt Stephanie Lemke. Somit auch die Anzahl der Pflegebedürftigen. Viele wollten so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben, die Seniorenwohnanlagen seien ebenfalls am Limit angelangt. „Im Moment ist es wirklich schwer, alles zu leisten. Aber wir geben unser Bestes“, sagt Stephanie Lemke. An einer Ausbildung Interessierte können sich auf der Facebook-Seite des DRK Nordwestmecklenburg informieren oder direkt beim Deutschen Roten Kreuz in der Pelzerstraße 15 in Grevesmühlen vorbeischauen.

Von Maik Freitag