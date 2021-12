Dassow

Der Wunsch ist groß nach einem Corona-Testzentrum in Dassow. „Ich wurde schon oft gefragt, wann wird hier etwas sein“, berichtet Andrea Hinrichs, Leiterin der Familienbegegnungsstätte in der Lübecker Straße 50. Dort wird der Wunsch erfüllt. Der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg richtet ein Testzentrum in der Begegnungsstätte ein. Es öffnet montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr. DRK-Geschäftsführer Ekkehard Giewald kündigt an: „Wenn die Notwendigkeit besteht, können wir die Öffnungszeiten erweitern.“

„Das Testzentrum ist wichtig“, sagt die Dassower Bürgermeisterin Annett Pahl (SPD). An sie haben sich viele Einwohner und Arbeitnehmer gewandt. Annett Pahl kümmerte sich seit September darum, dass eine Station in Dassow eingerichtet wird. „Man muss sich längerfristig vorbereiten“, sagt die Bürgermeisterin. Sie rechnete damit, dass die Infektionszahlen wieder steigen werden, wandte sich an Landrat Tino Schomann (CDU) und an Ekkehard Giewald, den Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands – letztlich mit Erfolg. „Ich bin froh, dass das Testzentrum eröffnet wird“, sagt Annett Pahl. Wichtig sei es auch, weil jetzt für die Beschäftigten der Unternehmen die 3G-Regel gilt, sie also geimpft, genesen oder getestet sein müssen.

Testzentrum auf dem Priwall öffnet jeden Tag

Das Testzentrum in der Familienbegegnungsstätte in Dassow schließt eine Lücke in der Region. Zwar gibt es seit dem 6. Dezember ein Corona-Schnelltestzentrum in der Palmberghalle in Schönberg, aber es öffnet nur montags bis freitags von 6 bis 13 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 13 Uhr, also gerade einmal eine Stunde am Nachmittag. Nun stehen ab zwei Stunden später Mitarbeiter des DRK in Dassow für jeden Testwilligen bereit. „Wir helfen gerne“, sagt Ekkehard Giewald.

Als Alternative bietet sich ein Testzentrum auf dem Priwall an. Es öffnet täglich von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr im ersten Stock des Baycenters, Priwallpromenade 4. Das Testzentrum wird vom Gesundheitsamt Lübeck überwacht. Betreiber ist das Hamburger Unternehmen Behrmann, Remmele, Wulf.

Der Andrang am DRK-Testzentrum ist seit Einführung der 2G-plus-Regel groß. Quelle: Malte Behnk

Der DRK-Kreisverband öffnet auch ein Testzentrum im Rotkreuzspeicher in Grevesmühlen, August-Bebel-Straße 51, dienstags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Wer in Boltenhagen einen Schnelltest machen will, kann das beim DRK im Sportlerheim am Sportplatz, Wichmannsdorfer Straße. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr und sonntags um dieselbe Zeit.

Für einen Schnelltest in den DRK-Testzentren in Grevesmühlen und Boltenhagen kann sich jeder online anmelden und einen Termin reservieren unter www.testzentren-mv.de. Das Testergebnis wird dann digital übertragen, so dass niemand vor Ort warten muss. Es ist aber auch möglich, die Testzentren ohne Anmeldung zu besuchen. Dann wird das Ergebnis zum Mitnehmen ausgedruckt. Das DRK bittet die Testwilligen, ihren Personalausweis oder Pass mitzubringen. Ab kommenden Montag ist auch eine Onlineanmeldung für Dassow möglich.

Von Jürgen Lenz