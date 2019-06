Grevesmühlen

Auch mit ihren 74 Jahren schaffte es Dagmar Frederic am Mittwochnachmittag, dem einen oder anderen Gast im Luise-Reuter-Saal in Grevesmühlen eine dicke Gänsehaut zu bescheren. Singen kann die Berlinerin, so viel steht fest. 60 Jahre steht sie bereits auf der Bühne – und wird keinesfalls müde. Noch bis zu sechs Auftritte hat sie im Monat. Für einen reiste sie nun anlässlich der Stadtfestwoche nach Grevesmühlen. Sie präsentierte nicht nur eigene Lieder, sondern auch Songs von Musiker-Kollegen wie Wenke Myhre. „Wir haben die schönste Sprache der Welt. Und die hat es verdient, gesungen zu werden“, meint sie.

Bald steht sie auch wieder auf der Theaterbühne. In dem neu aufgelegten Musical „Mein Freund Brunbury“ von Gerd Natschinski wird sie in Brandenburg ab Oktober eine der vier Hauptrollen spielen. „Ab Ende Juni muss ich also jeden Tag lernen“, sagt sie lächelnd. „Es wird eine große Herausforderung für mich.“

Die war es auch am Mittwochnachmittag. Mit eiskalten Händen betrat sie das Vereinshaus in Grevesmühlen. „Ich bin immer aufgeregt“, gab sie zu. Dagmar Frederic zeigte sich als ein Mensch wie Sie und ich – auf Augenhöhe mit ihren Fans und um keinen Scherz über sich selbst verlegen. („Ich habe mich heute für ein Zelt entschieden“, sagt sie zum Beispiel in Bezug auf ihr sommerliches Outfit.)

Und wie steht sie zu Nordwestmecklenburg? „Es ist so eine schöne Heimat hier“, schwärmt sie. Bis zum Wochenende ist sie mit ihrem Mann in Boltenhagen zu Gast, um am Freitagabend bei der Premiere im Piraten Open Air-Theater dabei zu sein. Den freien Donnerstag wird sie für einige Ausflüge in der Region nutzen, verriet sie.

Jana Franke