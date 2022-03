Dalberg: Schaubrennen bei 1000 Grad und mit glühenden Objekten

Dalberg

„Ich erhitze den Ofen bis 1000 Grad, brenne dann zügig, nehme die Sachen glühend aus dem Ofen und tauche sie in die Behälter mit den Sägespänen ein“, sagt Antje Rabe, als sie den Raku-Brand erklärt. Die Sägespäne fangen an zu brennen. Es entsteht eine Schockwirkung, wie Rabe weiter ausführt. Sie gibt dann immer noch weitere Sägespäne dazu, ehe sie mit Deckeln die Behälter schließt. Dadurch wird der Sauerstoff erstickt. Es entsteht Kohlenstoff, der sich in schwarzer Form um die gebrannten Objekte gelegt. Außerdem zeichnen sich deutliche Risse an ihnen ab.

Es entsteht immer wieder Neues

„Bei Raku entstehen immer wieder neue Dinge. Es ist jedes Mal ein neues Stück“, sagt Rabe, die sich seit fast zwanzig Jahren mit dieser aus Japan kommenden Technik befasst. Spannend findet sie es, dass der Effekt immer erst nach dem Brand eintritt. An den bundesweiten „Tagen der offenen Töpferei“ wird sie am 12. und 13. März von 10 bis 18 Uhr in Dalberg auf dem Hof der Keramikerin Birke Kästner jeweils drei Schaubrennen vorführen. Diese verteilen sich auf die Tage, so dass alle interessierten Besucher diesen Prozess hautnah miterleben können. Außerdem steht sie auch für weitere Fragen rund um den Raku-Brand Rede und Antwort.

Liste der Töpfereien aus Nordwestmecklenburg Insgesamt 92 Töpfereien nehmen in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende am „Tag der offenen Töpferei“ teil. 15 von ihnen sind aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg: Porzellanwerkstatt Sylvia Ludwig, Moorbrinkerweg 1, Pingelshagen (Tel. 0385/4885442), Keramikwerkstatt Diana Hanczyk, Dorfstraße 18, Seehof (Tel. 0173/2016716), Werkstück Esther und Georg Jahn GbR und Pino H. Pint, An der Chaussee 8/10, Kirch Stück (Tel. 0177/1739157), Birke Kästner und Antje Rabe, Hauptstraße 39, Dalberg (Tel. 038871/57310) Birgit Teiner, Lindenallee 18b, Cramonshagen (Tel. 038871/57616), Franziska Otto, Hauptstraße 11, Neschow (Tel. 038873/339986), Silke Freiwald, Moorkoppel 7, Schaddingsdorf (Tel. 0163/4553683), Töpferei E. Gregorowius, Töpferweg 1, Dambeck (Tel. 038424/20429), Lena Biesalski, Waldweg 1, Hohen Viecheln (Tel. 038423/555606 und 0151/27171873), „Tonperle“ Karoline Höppner, Hauptstraße 8, Ventschow (Tel. 0174/1612338), Karin Auerbauch-Kunst zum Gebrauch, Kleinschmiede Straße 5, Wismar (Tel. 0163/5113071), Keramik Laden Anne Jahn, Breite Straße 20, Wismar (Tel. 0176/29564290), „Klabauterfraukeramik“ Anne Karpa, Zum Reetmoor 83d, Poel (Schwarzer Busch am Hundestrand, Tel. 0152/09219433), Strandgut-Keramik Astrid Rohmer, Kalsow 7, Kalsow (Tel. 038426/22674), Keramikwerkstatt Dörte Michaelis, Vogelsang 10, Vogelsang (Tel. 0173/7726526)

In das bereits brennende Objekt werden noch Sägespäne hinzugegeben. Quelle: Andre´Reuter

Holzofen erreicht bis zu 1300 Grad

Nicht weit vom Schaubrennen befindet sich in einem Haus der Holzofen von Birke Kästner. Anheizen wird sie ihn an den beiden Tagen zwar nicht. Das wäre viel zu aufwendig und würde auch keinen Sinn machen. Denn über den Winter ist Kästner damit beschäftigt, die verschiedenen Dinge aus Ton zu kreieren und zu gestalten. Erst im April beginnt sie dann mit dem Brennen. Die Menschen staunen dann immer, wenn die große Flamme aus dem Ofen aufsteigt, wie sie erzählt. Das Erlebnis bleibt den Besuchern am Wochenende zwar verwehrt, aber sie können gerne einen Blick in den Ofen werfen und sich von Kästner die Vorgehensweise dieses Brennprozesses erklären lassen. So benötigt sie zwei Wochen, um den Ofen für den Brand vorzubereiten. Zwei Tage dauert dann der Brand mit einer Temperatur von bis zu 1300 Grad, wobei die Keramikerin immer wieder in den Ofen schaut und alles ganz genau verfolgt. Die Ergebnisse, so sagt Kästner, lassen sich auch bei ihr nie ganz vorhersagen. Verbraucht werden bei dem gesamten Brand vier Festmeter an Holz.

Birke Kästner und Martin Schmidt am brennenden Holzofen. Quelle: privat

Antje Rabe nimmt mit der Zange den Brand aus dem Raku-Ofen. Quelle: Photography: André Reuter

Erleben können die Besucher den Brennvorgang zwar nicht, aber doch einige Ergebnisse davon bestaunen und kaufen. Sie sind Teil einer Ausstellung, in der Vasen, Geschirr und andere Objekte von Birke Kästner zu sehen sind. Und was für Produkte die Raku-Technik von Antje Rabe hervorbringt, das wird in einer gesonderten Ausstellung gezeigt.

Rabe arbeitet jetzt in Cuxhaven und Pohnstorf

Es ist indes nicht das erste Mal, dass sich Birke Kästner und Antje Rabe zusammen den Besuchern mit ihren Arbeiten an den „Tagen der offenen Töpferei“ präsentieren. „Das haben wir bereits mehrfach getan“, sagt Rabe, die bei der Frau aus Dalberg in die Keramik-Lehre ging. Ihre Werkstatt in Börzow hat sie seit einiger Zeit nicht mehr, wo sie die Leute über viele Jahre kannten. Jetzt arbeitet Rabe von Cuxhaven und dem unweit von Grevesmühlen gelegenen Pohnstorf aus. „Mecklenburg habe ich also nicht verlassen“, meint sie mit einem Lächeln im Gesicht. Die „Tage der offenen Töpferei“ finden sie und Birke Kästner wichtig, damit die Menschen mehr darüber erfahren, wie sie arbeiten. „Sie gehen dann immer wieder mit ganz anderen Augen“, so Kästner. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass immer ein sehr interessiertes Publikum kommt. Sogar aus Städten wie Hamburg und Magdeburg kamen Menschen in den letzten Jahren ganz gezielt zu ihr, um sich ihre Werkstatt anzusehen und Objekte käuflich zu erwerben.

Von Dirk Hoffmann