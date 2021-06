Dalberg hat ein Problem mit Rasern: Was dagegen getan werden soll

Dalberg-Wendelstorf

Die Gemeinde Dalberg-Wendelstorf will Autofahrern, die durch ihre Gemeinde fahren, endlich nachhaltig das Rasen abgewöhnen. Auf der Durchgangsstraße durch den Ortsteil Dalberg ist auf 300 Metern eine Tempo-30-Zone ausgewiesen, die vor allen Dingen dem Schutz der Kinder dient, die den dort ansässigen Kindergarten besuchen.

Viele Autofahrer, die auf der Landstraße Richtung Schwerin oder aus Richtung Schwerin kommend in Richtung Mühlen-Eichsen und Grevesmühlen unterwegs sind, halten sich aber nicht an das ausgeschilderte Tempo-Limit. In den letzten Wochen nahm die Polizei aus diesem Grund auch wieder verstärkt Tempo-Messungen in diesem Bereich vor.

Nun will die Gemeinde Dalberg-Wendelstorf noch mehr für die Sicherheit auf den Straßen, die durch die beiden Ortsteile führt, tun. Geplant ist eine mobile Tempo-Mess-Anlage, die an insgesamt sieben verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen kann. Das Hinweis-System soll die Autofahrer permanent an das Tempolimit erinnern.

Von Annett Meinke