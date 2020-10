Rolofshagen

Zwei Windkraftanlagen mit einer Höhe von bis zu 260 Metern sollen am Ortsrand von Rolofshagen entstehen. Ein kleines Stück weiter südlich hat auf Grevesmühlener Territorium bereits der Bau für eine von zwei baugleichen Anlagen begonnen.

Im Gegensatz zur Stadt Grevesmühlen möchte die Gemeinde aber möglichst viel im Sinne ihrer Bürger regulieren oder sogar einschränken. Dazu soll jetzt ein Bebauungsplan für die zwei Standorte erstellt werden. „Die größte Angst der Einwohner ist, glaube ich, dass da nicht nur zwei, sondern später viel mehr Anlagen stehen werden“, sagt Damshagens Bürgermeisterin Mandy Krüger ( WFA). In einem Bebauungsplan könne die Gemeinde festlegen, dass zum Beispiel nur zwei Windräder in dem Gebiet aufgestellt werden dürfen.

Drittes Windrad wäre möglich

Tobias Bölke, Projektentwickler der Firma Wind-Projekt, die die Anlagen baut und betreiben will, hatte in einer Präsentation unter anderem erklärt, dass bisher mit zwei Windrädern geplant werde, sich das aber noch ändern könne. „Wenn die Genehmigungsbehörde die Standorte innerhalb des Eignungsgebiets verschiebt, könnte auch noch Platz für ein drittes Windrad entstehen“, sagt Bölke.

„Die Firma hat ihre Unterlagen fertig und ihr Zeitplan für den Bau steht“, sagt Mandy Krüger. So hatte Tobias Bölke erklärt, dass Ende 2021 eine Baugenehmigung vorliegen und 2022 mit dem Bau begonnen werden könnte. Dazu hätte Wind-Projekt gerne noch in diesem Jahr einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Damshagen abgeschlossen. Auch in dem hätte die Gemeinde viele Punkte festzurren können.

Gemeinde legt Beschränkungen fest

„Den Vertrag gibt es aber nicht. Mit unserem Beschluss für den B-Plan haben wir jetzt das Signal gesetzt, dass wir das Gebiet überplanen wollen“, sagt Krüger. „Wenn die Firma ihre Unterlagen zur Genehmigung einreicht, können wir nichts mehr regulieren oder einschränken.“ Sollten die Bauanträge genehmigt werden, könne die Gemeinde jetzt das Beste für die Einwohner herausholen. Die Arbeit am Bebauungsplan könnte das Vorhaben allerdings auch um ein Jahr verzögern.

Windenergieanlagen sorgen immer wieder für Diskussionen. Quelle: Annett Meinke

Vor allem will die Gemeinde die Anzahl der Windräder beschränken und möglichst viel Abstand zu den Wohnhäusern halten. Die Einwohner sollen vor Geräuschen der Anlagen und vor Schlagschatten geschützt werden. Dazu hatte Tobias Bölke allerdings auch erklärt, dass die modernen Windenergieanlagen kurzzeitig abgeschaltet werden können, wenn sich ein Schlagschatten in Wohngebieten bildet. Ebenso sicherte er zu, dass die bis zu 260 Meter hohen Windräder mit einer modernen Nachtkennzeichnung ausgerüstet würden. Die roten Lampen würden sich erst einschalten, sollte sich ein Flugobjekt nähern, damit die Lichter nicht die ganze Nacht hindurch blinken.

Gewerbesteuer nach drei Jahren

Außerdem machte Bölke den Gemeindevertretern Hoffnung, schon nach zwei bis drei Jahren nach dem Aufbau Gewerbesteuern einnehmen zu können. Dafür würde auch eine Betriebsgesellschaft in Damshagen ansässig. So könnten pro Windrad 15 000 Euro Gewerbesteuern im Jahr in die Gemeindekasse fließen. Zusätzlich könnte die Gemeinde zusätzliches Geld bekommen, sollte das Gesetz für erneuerbare Energien nach der bisherigen Planung geändert werden.

Der Gemeinde Damshagen geht es aber nicht allein ums Geld. Auch wenn Bürgermeisterin Mandy Krüger sagt: „Andere Gemeinden mit großen Windparks haben viel Geld.“ Vielmehr hatte die Gemeinde schon versucht, sich gegen die Ausweisung des Windkrafteignungsgebietes bei Rolofshagen zu wehren. Das Gebiet ist gerade einmal 36 Hektar groß, einen Hektar mehr als das Mindestmaß. „Wir haben im Bereich Umwelt- und Artenschutz alles eingebracht, was wir finden konnten“, sagt Krüger. Kurzzeitig gab es sogar die Hoffnung, dass ein Seeadler in der Region seinen Horst habe.

Von Malte Behnk