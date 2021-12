Damshagen

Eine Kunstaktion beginnt am vierten Advent, dem 19. Dezember, um 16 Uhr in der Kirche in Damshagen. Die Künstlerin Miro Zahra wird auf eine besondere Weise dem Geist von Weihnachten nachgehen. Pastor Dirk Greverus erläutert: „Dazu laden wir Sie herzlich ein, eine alte Decke oder einen alten funktionstüchtigen Schlafsack mitzubringen, die oder den Sie entbehren können.“

Miro Zahra wird aus dem Material ein Kunstobjekt gestalten. Sie kündigt an: „Diese werden vor dem Altar übereinandergelegt und es entsteht ein Objekt, das auf den gemeinschaftlichen Geist des Schutzbietens verweist und gleichzeitig als Geste in Richtung der vielen Schutzsuchenden auf dieser Welt verstanden werden soll.“ Gerade die biblische Geschichte der Heiligen Nacht und die Adventszeit böten Anlass, sich mit Flucht und Vertreibung auseinanderzusetzen.

Aktion ist Familie aus dem Nahen Osten gewidmet

Miro Zahra widmet die Aktion einer anonymen Familie aus dem Nahen Osten, die an der belarussisch-polnischen Grenze gestrandet ist. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Besucher müssen also geimpft, genesen oder getestet sein.

Nach der Aktion werden die Decken und Schlafsäcke einer Organisation gespendet, die Menschen auf der Flucht in der kalten Jahreszeit unterstützt. Vor der Kirche sind alle Gäste zu gebackenen Waffeln, Glühwein und Tee willkommen. Der Verkaufserlös ist für wohltätige Zwecke bestimmt.

Von Jürgen Lenz