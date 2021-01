Damshagen

Wenn Geschäfte geschlossen bleiben müssen, suchen Unternehmer nach anderen Möglichkeiten, ihre Ware an die Kunden zu bringen. Die Mosterei und Brennerei „ Tropfenkontor“ aus Damshagen kann ihre Säfte, Schnäpse und Cider jetzt rund um die Uhr verkaufen. Möglich macht das ein Regiomat, den Martin Nehls und sein Mitarbeiter Chris Henning Langhans am Freitag bestückten.

Regiomat ist in Betrieb

Am Regiomat in Damshagen kann nur mit Karte oder Handy bezahlt werden. So wird Alkohol nicht an Kinder verkauft. Quelle: Malte Behnk

Ab Sonnabend kann der Automat schon benutzt werden. Die Bezahlung erfolgt allerdings ausschließlich ohne Bargeld. Das schützt zum Einen vor Aufbrüchen, zum Anderen ermöglicht es, zu kontrollieren, dass der Alkohol nicht an Kinder oder Jugendliche verkauft wird. „Über die Kartenzahlung, Handybezahlung oder das Einstecken eines Personalausweises wird das Alter des Kunden bei den alkoholischen Produkten überprüft“, erklärt Martin Nehls, der das Tropfenkontor 2018 in Damshagen eröffnet hat.

Schaubrennerei und Regionalladen in alter Schule

Er baut auch die ehemalige Schule in Damshagen um. Darin werden ein Regionalladen, eine Schaubrennerei und mehr entstehen. Direkt vor dem Gebäude in dem noch gebaut wird, steht in einem Holzhäuschen der Regiomat. Daran wird künftig ein Parkplatz angrenzen.

Säfte , Liköre, Geiste und Brände

Den größten Teil des Angebots in dem Regiomaten bilden die eigenen Produkte des „ Tropfenkontor“. Mosterei und Brennerei stellen inzwischen 18 verschiedene Säfte, acht Liköre, neun Brände und Geiste sowie drei Sorten Gin und Cider aus Fass- und Flaschengärung her. All das kann im Regiomaten jetzt rund um die Uhr gekauft werden.

Produkte von Partnern aus der Region

„Wenn jemand am Abend eingeladen ist und noch ein Präsent mitbringen möchte, kann man hier anhalten und einen Gin mitbringen“, erklärt Martin Nehls. Aber auch, wer am Sonntag Eier, Kartoffeln oder Nudeln benötigt, kann den Regiomaten nutzen.

Die Mosterei Tropfenkontor in Damshagen ist Ende September mitten in der Saftsaison und baut weiter an ehemaliger Schule. Quelle: Malte Behnk

Da Martin Nehls ohnehin plant, im künftigen Laden in der ehemaligen Schule Lebensmittel von Partnern aus der Region anzubieten, beginnt er schon im Automaten damit. „Für alle Produkte ohne Alkohol braucht man auch keinen Altersnachweis“, sagt Nehls. Karte oder Bezahl-App auf dem Handy sind dennoch Voraussetzung für die Kunden. „Banken haben Juniorkarten für Kinder, die können hier auch benutzt werden“, so Nehls.

Umbau der Schule geht weiter

Der Umbau der Schule ist während des Corona-Jahrs 2020 etwas ins Stocken gekommen. Die Eröffnung sollte eigentlich schon gefeiert werden. In diesem Jahr soll es so weit sein. Abgesehen vom Lockdown im Frühjahr und seit Anfang November haben Mosterei und Brennerei das Krisenjahr 2020 relativ gut überstanden, sagt Martin Nehls.

Die Mosterei Tropfenkontor in Damshagen baut weiter an der ehemaligen Schule in Damshagen. Davor steht jetzt ein Automat mit regionalen Produkten. Quelle: Malte Behnk

„Der Sommer war richtig gut. Da kann ich mich nicht beklagen.“ Schließlich liegt Damshagen auch an einer der Hauptstraßen zum Strand in Boltenhagen und Wohlenberg. Zudem waren die Hotels, die das „ Tropfenkontor“ beliefert größtenteils ausgebucht. Auch die Obstannahme ab September brachte viel Arbeit für die Mosterei. Seit Anfang November machen sich die verschärften Einschränkungen aber wieder bemerkbar.

Tropfenkontor will Reisebusse locken

Da über den Jahreswechsel keine Touristen in Boltenhagen sein durften, blieb auch der Laden, den das „ Tropfenkontor“ 2019 eröffnet hat, die meiste Zeit geschlossen. Der Automat mit regionalen Produkten soll nun das Geschäft in Boltenhagen und den Laden in der Mosterei in Damshagen ergänzen. Wenn die Schule umgebaut ist, werden auch Brennseminare und Führungen durch die Destille angeboten. „Dann hoffen wir auch auf Busreisen“, sagt Martin Nehls.

