Damshagen

Den Kindern der Kita „Kleine Strolche“ in Damshagen war sie längst bekannt: Nickelodeons Serienheldin „Dora“. Die war im November 2010 zu Besuch und hatte 2500 Euro im Gepäck. Mit der vierstelligen Spendensumme sollte ein neues Gerät für den Spielplatz gekauft werden, berichtete die OZ am 18. November 2010.

Zu verdanken war der unerwartete Geldsegen den Hortkindern. Sie hatten sich seinerzeit an der Aktion „Hilf Dora helfen“ – einem Malwettbewerb – beteiligt. Es mussten zehn Plakate gestaltet. In Sprechblasen konnten die Kinder ihre Wünsche für die Kita notieren.

Insgesamt 18 461 Bilder aus ganz Deutschland sind damals an den Sender geschickt worden. Für jedes Bild hatte Nickelodeon einen Euro für den guten Zweck gespendet und dann die Summe auf 20 000 Euro aufgerundet. Aufgeteilt wurde das Geld unter fünf Kindergärten, darunter der des Jugendhilfezentrums „ Käthe Kollwitz“ in Damshagen. Die Einrichtung konnte damals durch einen neuen Träger in letzter Sekunde vor der Schließung bewahrt werden und war auf Spendengelder angewiesen. Grund für die Jury, sich für die Einrichtung in Damshagen zu entscheiden.

Mit Dora englisch lernen

Die Zeichentrickheldin „Dora“ war das Gesicht der groß angelegten Spendenkampagne. In der US-amerikanischen Zeichentrickserie half sie ihren Freunden, wenn sie in einer Notlage waren, und bezog dabei immer wieder die Zuschauer mit ein. Die deutsche Fassung Serie ermöglichte Kindern, die wichtigsten Grundbegriffe der englischen Sprache zu erlernen. 2014 wurde die Serie durch die Nachfolgeserie „Dora and Friends“ ersetzt, die bis 2017 produziert wurde. Um den Nachwuchs zu motivieren, sich im Alltag auch für andere Menschen einzusetzen, ist die Spendenaktion seinerzeit ins Leben gerufen worden.

Von Jana Franke