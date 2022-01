Damshagen

Die Turnhalle in Damshagen ist in die Jahre gekommen. Aber im Gegensatz zu den Schulgebäuden nebenan, die seit Jahren leer stehen und nur zum Teil inzwischen umgebaut werden, ist die Halle voller Leben. Etliche Vereine und Gruppen, nicht nur aus der Gemeinde Damshagen, trainieren dort. Auch Leichtathleten von Blau-Weiß Grevesmühlen nutzen sie gerne. Doch der Betrieb der Halle kostet die Gemeinde viel Geld und zudem frieren die Sportler im Herbst und Winter oft.

Kosten können in die Millionen gehen

Das sollen zwei Fachleute und vor allem möglichst viele Fördermittel ändern. Mit dem Sanierungsexperten Carsten Großmann und der Fachplanerin für Heizungen Kirsten Müller werden die Schritte der Sanierung und des Umbaus erarbeitet und nach Möglichkeiten der Finanzierung gesucht, denn die Gemeinde Damshagen kann die Kosten nicht allein tragen. „Der Kostenrahmen kann in die Millionen gehen und damit schon wie ein Neubau sein“, sagte Carsten Großmann jetzt in einer Sitzung des Bauausschusses in Damshagen. Bereits 2017 hatten er und Kirsten Müller die Gemeinde zur Halle beraten. Seitdem wurden kleinere Reparaturen und Verbesserungen umgesetzt. Die große Umsetzung eines Energiekonzeptes für deutliche Einsparungen fehlt aber noch.

Das Nikolaussportfest in der Turnhalle Damshagen bringt Kinder, Eltern und Großeltern in Bewegung. Quelle: Sportverein Damshagen

Strom auf dem Hallendach produzieren

Inzwischen haben sich auch Gesetze und Fördermöglichkeiten verändert. So erscheint es heute für die Gemeinde attraktiver, auf dem Dach Photovoltaikanlagen zu installieren, die nicht nur den Strom für eine Heizung mit Wärmepumpe, sondern auch für den gesamten Hallenbetrieb und eventuell weitere Zwecke produzieren. „Dann würden sie einsparen, was sie nicht an Strom kaufen müssten, also die Kilowattstunde zum aktuellen Verbraucherpreis“, erklärte Carsten Großmann. Strom, der nicht in der Halle verbraucht wird, könnte in die Straßenbeleuchtung fließen. „Mit den Grundversorgern sind da Vereinbarungen möglich, dass die Gemeinde den Strom liefert, ihn aber zum Beispiel erst im Winter verbraucht“, so Großmann. In dem Fall müsste man keinen Stromspeicher einbauen.

Schritte der Sanierung ermitteln

Für eine Photovoltaikanlage müsste aber das Dach der Turnhalle statisch geprüft und wahrscheinlich repariert werden. Punktuell wurde es 2020 repariert, aber auch die Dämmung ist offensichtlich nicht ausreichend. Das zeigen Wärmedämmplatten, die auf die an der Decke montierten Heizkörper gelegt wurden, um die Wärme in der Halle zu halten. „Das bringt gar nichts“, sagt Carsten Großmann. Dass ein Sanierungsschritt von anderen abhängig ist, macht die Planung nicht einfacher. „Im Grunde kann ich den Energiebedarf zum Heizen erst ermitteln, wenn die Dämmung erneuert ist und andere Faktoren geklärt sind“, erklärte Kirsten Müller. Sonst werde die Heizungsanlage zu groß oder zu klein dimensioniert.

Täglich Betrieb in der Halle Diese Gruppen nutzen die Halle über den SV Damshagen: Cricket Damen, Dienstagssport, Frauensport, Volleyball, Kindersport, Tischtennis Junioren, Tischtennis, Gardetanz für Minigarde und Große Garde, Fußball Herren. Von außerhalb: Leichtathletik Leistungssportler der U14-U16 von Blau Weiß Grevesmühlen.

Für den Fasching und viele Familienfeiern wird die Turnhalle bunt geschmückt. Quelle: Maik Freitag

Die Turnhalle, die zu DDR-Zeiten gebaut wurde, wurde 1993 saniert. Seitdem konnte die Gemeinde nicht mehr viel Geld in das Gebäude stecken. „Es gibt offensichtlich auch Schäden am Hallenboden“, gab Damshagens Bürgermeisterin Mandy Krüger (WFA) zu bedenken. „Wenn der Boden erneuert werden muss, wäre auch ein Wechsel auf Fußbodenheizung möglich“, ergänzte Kirsten Müller. Vielen Hallennutzern würde das gefallen. „Die Gruppen, die viel am Boden machen, finden es oft sehr kalt. Die Kita nutzt die Halle im Winter schon gar nicht mehr“, so Mandy Krüger.

2023 wird Erneuerung zur Pflicht

Inzwischen drängt auch die Zeit, nicht nur, weil die Energiekosten von Jahr zu Jahr steigen. „Wenn die Sanierung 1993 abgeschlossen wurde, muss die Haustechnik spätestens 2023 erneuert werden. Das ist für öffentliche Gebäude so vorgesehen“, sagte Carsten Großmann. „Sobald sie verpflichtet sind, etwas zu erneuern, gibt es keine Fördermittel mehr.“ Fachfirmen, die zu beauftragen wären hätten derzeit einen Vorlauf von mindestens einem Jahr. Also müssen zügig Entscheidungen getroffen werden. Die Gemeindevertretung soll im Februar beschließen, dass ein umfassendes Sanierungskonzept mit Prioritäten erstellt wird. Dazu müssen entsprechende Fachplaner engagiert werden. Zumindest für die Planungsleistungen hat die Gemeinde Geld im Haushalt. „Mit den einzeln festgelegten Maßnahmen können wir dann bei den Ministerien auf die Suche nach Fördergeld gehen“, so Mandy Krüger.

Wichtige Einrichtung in der Gemeinde

Für die Gemeinde ist die Turnhalle eine wichtige Einrichtung. Dort finden Feiern der Kita, von Einwohnern und vom Karnevalsverein statt. Der SV Damshagen, aber auch Sportler auswärtiger Vereine nutzen die Halle. Nicht zuletzt gibt es Einnahmen für die Gemeinde, wenn die Turnhalle vermietet wird. Die Turnhalle bietet eine Möglichkeit, zum Beispiel Kindergeburtstage unabhängig vom Wetter zu feiern. Der Zuschauerraum und die Ausschankküche bieten Platz für bis zu 30 Personen.

Von Malte Behnk