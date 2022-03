Damshagen

Wo sonst Äpfel und anderes Obst zum Mosten angeliefert werden, sind am Wochenende Kleidung, Schuhe und Kuscheltiere abgegeben worden. Das Team der Mosterei und Brennerei Tropfenkontor in Damshagen organisiert einen Hilfstransport an die ukrainische Grenze. Vor allem Medikamente, Verbandsmaterial und Hygieneartikel, aber auch warme Kleidung und Schuhe wollen sie zu den Geflüchteten bringen.

Start am Mittwochmorgen

Los geht es am Mittwochmorgen. „Auf dem Rückweg werden wir auf den freien Plätzen Flüchtlinge von der Grenze mitnehmen“ kündigt Lisa Nehls an. Die Tochter des Tropfenkontor-Inhabers Martin Nehls organisiert den Hilfstransport mit Marina Shapturenko. Die promovierte Wissenschaftlerin war im vergangenen Jahr aus Belarus geflohen, nachdem sie und andere Wissenschaftler unter Druck gesetzt wurden, als bekannt wurde, dass sie Mitglieder einer Gewerkschaft waren. Gemeinsam werden sie mit einem großen Kombi und einem Transporter am Mittwoch losfahren.

Kooperation mit Gefäßchirurg

„Marina hat Kontakte im Kriegsgebiet und wir haben an der Grenze Anlaufstellen, wo wir unsere Spenden abgeben“, sagt Lisa Nehls. Die Helfer aus Damshagen haben sich mit dem Gefäßchirurgen Dr. Reinhard Kauschke aus Wismar zusammengetan. „Er stellt die Medikamente zur Wundversorgung und Verbandsmaterialien zusammen, die wir von Spendengeldern finanzieren“, sagt Martin Nehls. Er weist allerdings auch darauf hin, dass es sich bei der Aktion um eine private Hilfsleistung handelt. „Daher können wir keine Spendenquittung ausstellen.“

Hygieneartikel und Schlafsäcke

Vor allem Kleidung ist für den Transport aus Damshagen genug gespendet worden. „Wir benötigen noch Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Zahncreme, Deo oder Duschgel“, sagt Lisa Nehls. Auch Schlafsäcke und Decken können gerne noch bis Dienstag, 8. März, um 14 Uhr in Damshagen an der Mosterei abgegeben werden.

Geld wiederum kann vielfältig für die Geflüchteten eingesetzt werden. Spenden können auf das Konto der Tropfen Kontor GmbH mit dem Verwendungszweck „Ukraine“ unter der IBAN DE11 1001 0010 0713 1841 24 bei der Postbank überwiesen werden.

Von Malte Behnk