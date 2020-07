Damshagen

Ein Brief der Landesregierung hat in der Gemeinde Damshagen Enttäuschung bei Kommunalpolitikern und Feuerwehrleuten hervorgerufen. 50 Millionen Euro reichen nicht aus, um auch den Brandschützern in Damshagen ein neues Fahrzeug zu spendieren. Das Geld hatte die Landesregierung Anfang des Jahres bereitgestellt, um altersschwache Löschfahrzeuge zu ersetzen. 330 Anfragen von freiwilligen Feuerwehren waren aber zu viel. Das Geld reicht lediglich für 262 neue Fahrzeuge – Damshagen erhielt eine Absage.

Hoffnung auf zweites Fahrzeug

Dabei ging es nicht nur um die Erneuerung des vorhandenen 16 Jahre alten Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF), sondern um eine Ergänzung, die eigenständige Einsätze ohne Unterstützung der Kameraden aus Klütz möglich machen sollte. Personell kann die Freiwillige Feuerwehr Damshagen, die sich im Jahr 2015 neu aufstellen musste, das inzwischen gut leisten.

Wehr hat 31 Mitglieder

31 Männer und Frauen nehmen regelmäßig an der Ausbildung teil und fahren zu Einsätzen. Mit dem einem vorhandenen Fahrzeug können aber nur sechs Einsatzkräfte transportiert werden und mit Privatautos dürfen die Feuerwehrleute nicht zum Einsatz fahren. Die Damshagener sind also immer auf Unterstützung aus Klütz angewiesen. Daher wurde in die Aktion des Landes große Hoffnung gesetzt.

Bei den Übungsabenden teilen sich die 31 Männer und Frauen in Gruppen auf. Wehrführer Arne Ingwer-Radoch (l.) fragt Teile der Ausrüstung ab. Quelle: Malte Behnk

Vorhandenes Fahrzeug ist zu jung

Für ein neues TSF-W, das auch einen Wassertank hat, hätte die Gemeinde nämlich nur 12 000 Euro, also zehn Prozent des Neupreises als Eigenanteil bezahlen müssen. Die Landesregierung berücksichtigt jetzt aber nur Gemeinden, deren Fahrzeug 1999 oder früher gebaut wurde. Dadurch hat auch die Gemeinde Hohenkirchen eine Absage erhalten.

Gerätehaus muss umgebaut werden

Das Gerätehaus der Feuerwehr in Rolofshagen muss umgebaut werden. Quelle: Malte Behnk

„Unter anderem weil wir etwa 50 Prozent Frauenanteil haben, werden wir das Gerätehaus in Rolofshagen ohnehin umbauen und erweitern müssen“, sagt Damshagens Bürgermeisterin Mandy Krüger ( WFA). Für ein zweites Fahrzeug wäre dort kein Platz gewesen. Den Grundsatzbeschluss für so einen Umbau hat die Gemeindevertretung gerade gefasst, auch wenn es die Absage für ein neues Fahrzeug gab. „Ich hoffe, dass das Land noch mal eine ähnliche Förderung auflegt“, sagt Krüger.

Sanitärräume für Männer und Frauen

Im Gerätehaus in Rolofshagen fehlt unter anderem die geforderte geschlechtliche Trennung in den Sanitär- und Umkleideräumen. Auch die Schulungs- und Aufenthaltsräume entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und der Anzahl der Feuerwehrleute. Außerdem sind für die derzeitige Mitgliederzahl nicht genügend Stellplätze für deren Privatfahrzeuge vorhanden.

Verwaltung sucht Fördermittel

Nach dem Grundsatzbeschluss der Gemeindevertretung ist jetzt die Verwaltung des Amtes Klützer Winkel gefordert. Sie soll Möglichkeiten suchen, wie der Um- und Anbau des Gerätehauses mit Fördermitteln finanziert werden kann. Auf zusätzliche Finanzspritzen ist die Gemeinde angewiesen, da ihr Haushalt ein großes Minus aufweist.

Was ist ein TSF? Das eigentliche Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) verfügt neben anderer technischer Ausrüstung über keinen eigenen Löschwassertank. Somit muss von der Mannschaft an der Einsatzstelle immer zuerst eine Löschwasserversorgung hergestellt werden. Den Namen hat das Fahrzeug von der Motorpumpe, die zum jeweiligen Einsatzort getragen werden kann. Mit ihr wird dann zum Beispiel aus einem Teich Löschwasser gepumpt. Weil die Pumpe mobil ist, wird sie auch als Tragkraftspritze bezeichnet. Der Norm entsprechend kann das TSF mit einer Staffel, also sechs Feuerwehrleuten, besetzt werden. Ein TSF-W, wie es von der Landesregierung in einer Sammelbestellung angeschafft wird, hat einen eigenen Wassertank, der 1000 Liter fasst, die für einen ersten Löschangriff genutzt werden können.

„Wir werden sowohl für das Gerätehaus als auch für ein weiteres Fahrzeug auch nach anderen Wegen der Unterstützung suchen“, sagt Mandy Krüger. „Die Feuerwehr und der Brandschutz sind eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Dafür brauchen wir Geld, auch wenn unsere Haushaltslage schlecht ist“, sagt die Bürgermeisterin.

