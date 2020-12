Damshagen

Eine besondere Überraschung gab es für die Bewohner der Gemeinde Damshagen, die schon 65 Jahre und älter sind. Ihnen überbrachten die Mitglieder des Sozialausschusses der Gemeinde ein paar adventliche Grüße, Süßigkeiten und eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte.

Weil das Krippenspiel wie so vieles in diesem Jahr ausfallen muss, wurde es in eigener Produktion als Hörspiel aufgenommen. Die CD wurde an mehr als 200 Haushalte im Gemeindegebiet verteilt. Erzählt wird auf der CD die klassisch biblische Geschichte der Weihnacht. Akteure sind allesamt Einwohner der Gemeinde.

Rollen für 17 Sprecher

Damshagens Bürgermeisterin Mandy Krüger ( WFA) hatte Thorsten Menkenhagen, der sonst den Jugendclub leitet, beauftragt, sich etwas für die Senioren einfallen zu lassen. „Er hat dann ein Hörspiel vorgeschlagen und ich habe die Mitstreiter gesucht“, so Mandy Krüger. 17 Sprecher für die verschiedenen Rollen des Krippenspiels hatte sie schnell gefunden.

„Herr Menkenhagen hat dann alles sehr gut vorbereitet, so dass jeder einzeln in den Jugendclub kommen und dort seine Sätze ganz nach Hygienevorschriften aufnehmen konnte“, so Krüger. Schließlich hat Thorsten Menkenhagen alles zusammengeschnitten, weihnachtliche Musik unterlegt und hier und da Geräusche eingefügt.

Ersatz für ausgefallene Feste

„Das Hörspiel ist sehr schön geworden“, sagt Mandy Krüger. „Wir hatten uns das überlegt, weil wir in diesem Jahr eigentlich nichts für die Senioren der Gemeinde anbieten konnten. Es gab kein Sommer-, kein Grill- und kein Adventsfest“, erklärt die Bürgermeisterin. „Wir denken, dass Senioren jetzt besonders unter der Corona-Situation leiden und auch oft einsam sind, weil Verwandte vielleicht weiter weg wohnen. Ihnen wollten wir eine Freude machen“, so Krüger.

Mit den überreichten CDs hat die Gemeinde 204 Haushalte und dort etwa 260 Senioren erreicht. „So viele Leute kommen zur Weihnachtsfeier sonst nie“, sagt Mandy Krüger. „Und auch die Sprecher waren total begeistert von dem, was sie gemacht haben. Sie überlegen jetzt sogar, eine Theatergruppe zu gründen“, freut sich die Bürgermeisterin. Ein paar Exemplare des Hörspiels hat sie noch. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei der Bürgermeisterin melden.

