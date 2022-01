Damshagen

Eine Gemeinde mit wenigen Einnahmen und wenig Geld in der Kasse muss Möglichkeiten zum Sparen suchen. In Damshagen bietet die Turnhalle verschiedene Ansatzpunkt, von denen auch schon einige genutzt wurden. Bereits 2017 hatte Carsten Großmann, Sachverständiger für energetische Sanierungen, der Gemeindevertretung Maßnahmen vorgestellt, mit denen die Halle auch langfristig für die Kommune betreibbar bleiben kann. Nachdem einige Punkte umgesetzt wurden, sind Großmann und auch Planerin Kirsten Müller vom Wismarer Ingenieurbüro für Badkultur & Heiztechnik am Mittwoch, 19. Januar, erneut ab 19 Uhr im Bauausschuss in Damshagen zu Gast.

Sie sollen mit den Kommunalpolitikern die weitere Vorgehensweise beraten und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Bislang wurde an der Turnhalle 2019 ein neuer Schmutzwasseranschluss gelegt, um Leitungen des ehemaligen Schulgebäudes abzutrennen. 2019 und 2020 wurde die Heizungsanlage modernisiert und es wurden Schäden am Dach repariert. Außerdem wurden 2020 alle Fenster und Türen im Außenbereich, die Holzverschalungen und Dachkästen geschliffen und gestrichen.

Für die Gemeinde Damshagen ist die Turnhalle eine wichtige Einrichtung. Dort finden Feiern der Kita, von Einwohnern und vom Karnevalsverein statt. Der SV Damshagen, aber auch Sportler auswärtiger Vereine nutzen die Halle. Der Zuschauerraum und die Ausschankküche bieten Platz für bis zu 30 Personen.

Von Malte Behnk