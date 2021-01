Damshagen

Man sagt, in Mecklenburg passiert alles etwas später. Das trifft sicher auf den Ausbau der Mobilfunknetze zu, aber in der Gemeinde Damshagen soll jetzt der Fortschritt Einzug halten. Am Rande von Damshagen wurde am Pariner Weg ein Mobilfunkmast aufgebaut. Im zweiten, spätestens im dritten Quartal wird er in Betrieb genommen.

Nachdem Anfang 2020 zunächst ein mobiler Sendemast von Vodafone auf einem Wagen am Pariner Weg aufgestellt wurde, hat die Telekom angrenzend an die Kleingartenanlage jetzt einen festen Mast gebaut. Damit soll sich der Handyempfang in den zwölf Ortsteilen der Gemeinde Damshagen deutlich verbessern.

In Damshagen wurde von der Telekom am Pariner Weg ein neuer Mobilfunkmast aufgestellt. Quelle: Malte Behnk

Neuer Sendemast auf Privatgrund

Allerdings war von dem Bau sogar Damshagens Bürgermeisterin Mandy Krüger ( WFA) etwas überrascht. „Da die Telekom jetzt auf einem privaten Grundstück gebaut hat, war die Gemeinde nicht daran beteiligt“, sagt Krüger. Sie selber habe in Damshagen Ausbau durch einen Sendemast in Klütz schon immer guten Empfang und wisse daher nicht einmal, ob sich die Situation im Funkloch schon verbessert hat.

Mobilfunk im Klützer Winkel Im Amtsbereich Klützer Winkel ist Damshagen damit eine Art Vorreiter. Auch Kalkhorst, Hohenkirchen und Zierow sind dabei, unversorgte Bereiche mit Mobilfunk zu versorgen. In Kalkhorst wurde dazu sogar extra ein Kataster erstellt. Die Planungen für einen Mast im Ortsteil Elmenhorst laufen. In Hohenkirchen ist ein Funkmast auf dem Hügel der Kirche geplant. In Zierow gab es im vergangenen Sommer die Zusage der Telekom, einen Mast aufzustellen. Die Gemeinde hatte dafür bereits in der Vergangenheit mehrere Standorte auf privaten und kommunalen Flächen vorgeschlagen. Boltenhagen ist gut versorgt. Aber auch dort wurde die Leistung des vorhandenen Sendemastes verstärkt. Eine interaktive Karte der Telekom im Netz zeigt, wo noch weiße Funklöcher sind und welche Gebiete wie versorgt sind: www.telekom.de/netz/mobilfunk-netzausbau

Gemeinde hat mit zwei Anbietern verhandelt

Der Funkmast der Telekom am Pariner Weg steht an der Kleingartenanlage. Quelle: Malte Behnk

Allerdings hatte sich die Gemeinde über Jahre mit dem Thema Mobilfunk befasst. Verhandlungen wurden zunächst mit Vodafone geführt, dann auch mit der Telekom. Beiden waren Flächen in der Nähe des jetzigen Standorts angeboten worden. „Die Telekom war jetzt offenbar schneller als Vodafone. Aber ich hoffe, dass auf den festen Mast auch eine weitere Antenne installiert wird“, sagt Mandy Krüger. Das war zumindest vorher eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und Vodafone.

Ein Sprecher der Telekom bestätigt, dass andere Unternehmen selbstverständlich diese Möglichkeit bekommen. Mit der Inbetriebnahme des Funkmastes im zweiten oder dritten Quartal soll dann ein Umkreis von bis zu vier Kilometern mit zuverlässigem Mobilfunk versorgt werden. „Es wird LTE mit einer Leistung von bis zu 175 Mbit angeboten“, sagt der Telekomsprecher. Für ein hochauflösendes Youtube-Video brauche man eine Leistung von 5 Mbit, erklärt er als Vergleich.

Mobilfunk wichtig für Gewerbe

„Selbstverständlich freuen wir uns über den neuen Mobilfunkmast“, sagt Mandy Krüger. „Bislang war der Empfang in fast allen Gemeindegebieten sehr schlecht.“ Ein sicheres Mobilfunknetz sei auch wichtig für die Ansiedlung von weiterem Gewerbe. Auch die bereits seit Langem in der Gemeinde aktiven Betriebe warten sehnsüchtig auf ein besseres Handynetz.

Damshagen heißt seine Gäste und Bewohner willkommen. Bald sollen auch alle Funklöcher verschwunden sein. Quelle: Malte Behnk

Unterschiede nach Anbieter

Dabei ist der Bedarf, je nachdem welches Netz in welchem Ortsteil genutzt wird, unterschiedlich. Tino Krause, Inhaber der Werkzeugschleiferei mit Verkauf in Rolofshagen sagt: „Das D1-Netz war bisher eigentlich schon immer gut hier. Für D2, also Vodafone müssen wir aber rausgehen, um Empfang zu haben. Ein sicheres Netz wäre schon wichtig.“ Durch den mobilen Sendemast des Unternehmens habe sich bei ihm nichts verbessert.

Neues Handy brachte Verbesserung

Für Sigurd Ahrens, der in Damshagen an der Hauptstraße sein Delikatessen-Geschäft „Atmos Bioweine“ betreibt, ist das D1-Netz der Telekom wichtig. „Ein besseres Netz wäre schon gut, auch für die ganzen Leute im Homeoffice“, sagt er. „Bisher konnte ich drinnen gar nicht telefonieren. Damshagen ist ja eine berüchtigte Kein-Empfang-Zone“, so Ahrens. „Jetzt ist es noch nicht optimal, aber es geht. Aber das liegt vielleicht auch dran, dass ich mir ein neues Smartphone zugelegt habe.“

Zum Telefonieren nach draußen

Tanja Lange, die vor etwa einem halben Jahr in den Ortsteil Kussow gezogen ist, hat schon das Gefühl, dass Telefonieren mit dem Handy unkomplizierter geworden ist. „Ich finde es deutlich besser, kann aber gar nicht sagen, seit wann“, sagt sie. „Eigentlich mussten wir immer rausgehen.“ Bei ihr scheint es einfach Glück zu sein, dass sie inzwischen auch im Haus Empfang hat, denn ihr Wohnort ist laut der Netzkarte der Telekom noch ein weißer Fleck.

Von Malte Behnk