Die Alte Schmiede im Zentrum von Damshagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist wieder so gut wie leer, nachdem die Amtsverwaltung wieder in ihr saniertes Gebäude gezogen ist. Die Gemeinde und Bürgermeisterin Mandy Krüger suchen jetzt Ideen, was künftig in den Räumen passieren soll.