Damshagens Jugendclub setzt auf Bastelpakete und Online-Angebote

Damshagen

Im April ist es inzwischen fünf Jahre her, dass in Damshagen der Jugendclub eröffnet wurde. Thorsten Menkenhagen kümmert sich seitdem darum, dass sich Mädchen und Jungen sinnvoll beschäftigen. Allerdings macht die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen auch die Arbeit im Jugendclub schwierig.

Jugendclub besteht fünf Jahre

Trübsal blasen ist aber nicht Thorsten Menkenhagens Ding. Im besten Fall möchte er das fünfjährige Bestehen des Jugendclubs auch feiern – vielleicht nicht unbedingt im April, sondern im Sommer unter freiem Himmel. Was dem Club aber bisher noch fehlt, ist ein Logo. Daher gibt es jetzt einen Wettbewerb, bei dem sich die Jugendlichen selber ein Logo ausdenken sollen.

Kontakt zum Jugendclub Der Jugendclub Damshagen hat seine Räume in der ehemaligen Feuerwehrgarage an der Alten Schmiede in Damshagen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Räume aber derzeit geschlossen. Auf der Internetseite www.jugendclub-damshagen.de gibt Clubleiter Thorsten Menkenhagen regelmäßig Infos und lädt auch zu Online-Aktionen ein. Dafür wird aber eine Einverständniserklärung der Eltern benötigt. Ein Formular dafür ist ebenso wie alle Telefonnummern und Kontaktdaten auf der Internetseite zu finden. Die Mailadresse ist info@jugendclub-damshagen.de. Auch auf Instagram zeigt der Jugendclub Bilder.

Wettbewerb: Wer entwirft das Club-Logo?

Ein Schaukasten weist auf den Jugendclub in der Alten Schmiede in Damshagen hin. Hier könnte das neue Logo hängen, das Kinder entwerfen sollen. Quelle: Malte Behnk

„Sie können zeichnen, fotografieren oder etwas am Computer basteln“, sagt Menkenhagen, der schon erste Entwürfe zugeschickt bekommen hat. Sie werden nach und nach auf der Internetseite des Jugendclubs gezeigt und alle gemeinsam entscheiden dann, welches Logo den Jugendclub zieren soll. Bis zum 28. Februar können die Entwürfe eingesandt werden und für den Gewinner gibt es auch einen kleinen Preis.

Bastelpakete abholen

Da vom 8. bis 19. Februar zwei Wochen Winterferien sind und der Jugendclub noch nicht wieder öffnen kann, bietet Thorsten Menkenhagen nicht nur Videochats und Spiele online an, sondern es gibt auch Pakete, mit denen Schneemannköpfe zum Aufhängen, ein Vogelhaus oder Fensterbilder gebastelt werden können. „Am 4. und 5. Februar können die Kinder ein oder zwei Bastelpakete im Jugendclub kostenfrei abholen. Sie sollen sich aber anmelden, damit genug Pakete da sind“, sagt Menkenhagen.

Auf der Homepage des Jugendclubs wird es auch für jedes Bastelpaket ein Anleitungsvideo geben, das Menkenhagen selber dreht. Auch im Videochat des Jugendclubs kann man sich austauschen oder gemeinsam basteln. Termine dafür werden auf der Jugendclub-Homepage bekannt gegeben. Wer noch mehr basteln möchte, kann sich weitere Pakete im Bastel- und Handarbeitsladen Nagel in Grevesmühlen kaufen. Sie kosten zwischen 5 und 10 Euro.

Bastelchallenge in den Ferien

Zusätzlich gibt Menkenhagen am 4. und 5. Februar von 15 bis 17 Uhr auch Überraschungstüten zum Basteln aus. „Wer möchte, kann an einer Bastel-Challenge teilnehmen. Da sind geheime Materialien drin“, sagt der Jugendclubleiter. „Man darf gern Teile weglassen oder andere hinzufügen, aber richtige Champions nutzen ausschließlich die Dinge in der Tüte.“ Was gebastelt wurde, sollen die Kinder fotografieren und das Bild einschicken. daraus wird dann ein Gewinner der Challenge ermittelt.

Der Jugendclub in Damshagen ist vor einem Jahr in die frühere Feuerwehrgarage (links) umgezogen. Quelle: Malte Behnk

35 Kinder und Jugendliche

Der Jugendclub in Damshagen hat sich in den vergangenen fünf Jahren stetig weiterentwickelt. „Bevor die Amtsverwaltung in die Alte Schmiede gezogen ist und wir uns in der ehemaligen Feuerwehrgarage neu einrichten mussten, sind im Schnitt 35 Kinder und Jugendliche gekommen“, sagt Thorsten Menkenhagen. Mit dem Umzug habe sich die Anzahl aber schon halbiert. „Wegen Corona musste ich im Sommer auch die Grundschüler von den Älteren trennen und Angebote zu verschiedenen Zeiten machen“, sagt der Leiter.

Nachdem der Jugendclub in die frühere Feuerwehrgarage umgezogen ist, sind die Räume kleiner. Es gibt aber auch eine Sofaecke zum Chillen und Platz zum Basteln, Spielen und Musik machen. Quelle: Malte Behnk

Online-Kontakte im Lockdown

Den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen versucht er auf unterschiedlichen Wegen zu halten. „Ich streue sehr viel, was wir anbieten. Das kommt auf die Homepage und wir haben ein Instagram-Profil“, sagt Menkenhagen. Außerdem versucht er, die App „DorfFunk“ bekannt zu machen. Über sie können sich Nutzer unterhalten, sie ist aber auch Teil des Systems „Smart tau hus“ mit dem im Klützer Winkel Gemeinden mehr Informationen elektronisch unter Bürger und Gäste bringen wollen.

Von Malte Behnk