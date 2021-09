„Danger Dan“ war der Höhepunkt bei „Jamel rockt den Förster“

Jamel

Das in diesem Jahr kleine Festival „Jamel rockt den Förster“, mit dem gegen Rassismus, Hass und Hetze protestiert wird, ist gelaufen. Auch am zweiten Veranstaltungstag waren alle verfügbaren 450 Eintrittskarten verkauft worden und ab 17 Uhr wartete das Publikum gespannt, wer an diesem Abend auftreten würde.

Danger Dan im Duett mit Igor Levit

Die große Überraschung gab es dann kurz vor 21 Uhr. Hinter dem Vorhang mit dem Forstrock-Logo war mehrfach Pianomusik erklungen und in einer ausgedehnten Ansage vom Band kündigte Benjamin von Stuckrad-Barre schließlich den Pianisten Igor Levit und Danger Dan an. Der Sänger der Band „Antilopen Gang“ wurde Anfang 2021 weithin bekannt, weil er in seinem Song „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ Prominente offen als Rassisten und Antisemiten benennt. Auch dieses besonders bekannte Stück durfte in Jamel nicht fehlen. Sein Bühnenpartner, der klassische Pianist Igor Levit, der aus Russland stammt, engagiert sich selber stark gegen Antisemitismus.

Danger Dan in seiner markanten Bomberjacke trat mit dem klassischen Pianisten Igor Levit (linkes Bild) in Jamel auf. Quelle: Malte Behnk

Musiker fordern Einsatz gegen Rassismus

Vor diesem Star des Abends hatte zunächst die Berliner Band „Il Civetto“ das Programm eröffnet. Mit einer Mischung aus Balkan-Pop, Folk und Swing-Einflüssen lockerten sie das Publikum in der Nachmittagssonne auf. Als zweite Band schickte dann „Bukahara“ aus Köln ihre Musik in die beginnende Dämmerung. Sänger Soufian Zoghlami berichtete zwischen den Songs kurz aus seiner Kindheit. „Ich bin auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in dem es fast keine Ausländer, dafür aber etliche Rassisten gab und ich bin öfter verprügelt worden. Erst als ich in eine größere Stadt zog, habe ich gelernt, dass es tolerante Menschen gibt“, schilderte er, warum Engagement gegen Rassismus wichtig ist.

Der zweite Tag des Festivals gegen rechts "Jamel rockt den Förster". Auf der Bühne stand unter anderem die Kölner Band "Bukahara" . Quelle: Malte Behnk

Birgit Lohmeyer: „Alles läuft super!“

Gastgeberin Birgit Lohmeyer war am Sonnabend zufrieden mit der verkleinerten Version von „Jamel rockt den Förster“. Es durften pro Tag zwar nur 450 Besucher, anstatt früher 1500, auf das Gelände, „aber alle Abläufe im Hygienekonzept funktionieren gut. Es läuft alles super“. Vor allem die Organisation, um alle Vorgaben der Behörden einzuhalten, sei im Vorfeld aufwendig gewesen. Dabei wird Birgit Lohmeyer aber seit dem Auftritt der Toten Hosen 2015 von Profis der Konzertorganisation unterstützt. Da aber auch Musiker momentan auf jeden Auftritt angewiesen sind und bei „Jamel rockt den Förster“ keine Gagen im herkömmlichen Sinn gezahlt werden, hatte das Line-up nach Schwankungen bis kurz vor Beginn des Festivals.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dankte Birgit und Horst Lohmeyer für ihre Idee des Festivals und ihr Engagement gegen Rassismus. Quelle: Malte Behnk

Manuela Schwesig lobt Festival gegen Rechts

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) war am Sonnabend auch zum Festival gekommen, dass sie seit Jahren als Schirmherrin begleitet. „Es ist toll, dass ihr heute alle wieder hier seid“, sagte sie an das Publikum gerichtet. „Es ist immer noch wichtig, Zeichen gegen Hass, Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. Wo wir sind, ist kein Platz für die Rechten und ihre Weltanschauung“, sagte sie.

