Darüber wurde bei der Feldbegehung in Sabow diskutiert

Hohe Nitratwerte – so zeigt es sich auch bei der jährlich durchgeführten Feldbegehung vom Kreisbauernverband in Sabow am Mittwoch – sind immer wieder ein Thema bei den Landwirten Nordwestmecklenburgs. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) richtete rote Mess-Stellen ein, jetzt unter anderem auch in Plüschow und Pokrent, aber die wirklichen Ursachen für diese Werte, zu denen zum Beispiel Altlasten gehören könnten, würden nie erforscht, kritisiert Kreisbauernverbands-Geschäftsführerin Petra Böttcher. In Plüschow und Pokrent befinden sich die Mess-Stellen an Kiesabbaugebieten. „Das führt aber zu Werten, die eigentlich gar nicht maßgebend sein können“, erklärt sie.

Positiver hingegen scheint die Entwicklung auf dem Hof Arndt in Sabow, der Treffpunkt für die Feldbegehung war. „Mit einem Bodenwert von 50 Plus ist das der schwerste Acker, den ich habe“, erklärt Hof-Chefin Sabine Schwartz. Dabei steht sie im Gerstenfeld der Sorte Kosmos zwischen den Ortschaften Torisdorf und Groß Siemz. Gut ein Dutzend Landwirte aus der Region hören der 41-Jährigen aufmerksam zu.

Schwerer Boden speichert das Wasser gut

Ja, auch mit solch schweren Böden müsse man umgehen können, sagt Sabine Schwartz. So müsse sie immer schon im September die Gerste drillen, wenn es hier teilweise noch sehr trocken ist. Gleiches gilt für den Weizen der Sorte Depot, der ebenfalls auf diesem schweren Acker angebaut wird. „Positiv an diesem Boden ist, dass er das Wasser gut speichert und unter der Trockenheit einiger Monate des ersten Halbjahres 2020 nicht so sehr gelitten hat.“

Sabine Schwartz, Chefin vom Hof Arndt in Sabow. Quelle: Dirk Hoffmann

Ganz andere Sorgen hatte die junge Frau hingegen am 26. August 2019. Für eine Dreiviertelstunde öffnete der Himmel derart seine Schleusen, dass 40 Liter Wasser auf den Quadratmeter Boden fielen. Sabine Schwartz mochte erst gar nicht glauben, was da geschah. Erst am Tag zuvor hatte sie den hinter ihrem Hof Arndt in Sabow angebauten Raps gedrillt. Die ganze Arbeit schien nun umsonst gewesen zu sein. „Ich hätte heulen können“, erinnert sie sich. Der Schock saß damals tief. Mittlerweile hat es sich zum Guten gewendet. Der Raps steht besser da, als es sich die Sabowerin nach dem Erlebnis vor einigen Monaten je erträumt hat.

58 Doppelzentner Erbsen je Hektar

Eine Aussage, ob es in diesem Jahr eine gute Raps-Ernte wird oder nicht, möchte die Frau vom Hof Arndt aber nicht treffen. „Zu viele Faktoren können das auch jetzt noch beeinflussen“, begründet sie. Vorhersagen seien ohnehin immer schwer. Manchmal gibt es beinahe ein Trauma wie beim erwähnten Raps-Beispiel, dann wieder unerwartet gute Erträge. So staunte selbst Schwartz, als im vergangenen Jahr 58 Doppelzentner Erbsen pro Hektar geerntet wurden. Auch diesmal sieht es ähnlich gut aus.

Superbestellung im Frühjahr

Gerne wieder bei der Feldbegehung dabei ist Mats Heinrich Röttger. „Untereinander findet immer ein reger Austausch statt. Das ist mir besonders wichtig“, meint der 26-jährige Betriebsleiter aus Lauen. Er selbst spricht von einer Superbestellung der im Frühjahr angebauten Kulturen, wie zum Beispiel der Zuckerrüben, obwohl es gerade im April sehr trocken war. Für die anderen Kulturen wie Weizen hofft er jetzt auf Regen.

Betriebsleiter Mats Heinrich Röttger (26) aus Lauen: „Ich bin gerne dabei. Es findet immer ein reger Austausch unter den Kollegen statt.“ Quelle: Dirk Hoffmann

Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Daniel Bohl wies die anwesenden Landwirte darauf hin, dass Veränderungen in den Pachtverträgen mit der Landgesellschaft anstehen. „Es kann passieren, dass Landwirte statt wie bisher fünf Prozent künftig zehn Prozent als ökologische Flächen ausweisen müssen. Das ist aber der falsche Weg“, meint er. Dennoch passe es in die aktuelle Situation. Bundesweit werde über die Düngeverordnung und die Nutztierhaltung diskutiert. „Bislang aber ohne Ergebnisse. Das führt zu weiterer Unzufriedenheit unter den Landwirten“, erklärt er.

In der Corona-Krise musste der Pflügerwettbewerb in Brüsewitz ausfallen. 2021 soll er an gleicher Stelle durchgeführt werden. Auch das im September zusammen mit der 1025-Jahrfeier geplante Kreiserntedankfest in Dorf Mecklenburg musste um ein Jahr verschoben werden. Ein kleines Erntedankfest und eine Übergabe der Erntekrone an die Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) ist nach Aussage von Petra Böttcher dennoch vorgesehen. Wahrscheinlicher Ort dafür ist Grevesmühlen.

Von Dirk Hoffmann