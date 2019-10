Darum lohnt sich die Kulturnacht in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Kulturnacht: Von K wie Kostüme bis T wie Tanzen. Die OZ hat mal anhand der einzelnen Buchstaben des Wortes zusammengetragen, warum es sich lohnt, am Mittwoch, dem 30. Oktober, die Veranstaltung in der Grevesmühlener Innenstadt zu besuchen. Zum 13. Mal findet sie statt. Fakt ist: So unheimlich die Zahl ist, so unheimlich soll es auch in der Innenstadt werden.

K wie Kostüme

Gefeiert wird in diesem Jahr unter dem Motto „Monsterjagd in Grevesmühlen“. Dementsprechend sind Kindertagesstätten und Schulklassen wieder aufgerufen, sich zu verkleiden. Der Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt – Hauptsache gruselig. Den Siegern winken Geldpreise, der Gewerbeverein Grevesmühlen stellt für die einfallsreichsten Kostüme insgesamt 250 Euro zur Verfügung. Treffpunkt und Prämierung ist um 17 Uhr am Krähenbrunnen vor dem ehemaligen Markant.

U wie unsagbar gruselig

Dass soll es allein schon mit der Beleuchtung werden. Die Straßenlaternen zum Beispiel erhalten Monster-Überwürfe. „Und die Stadtwerke werden die Innenstadt gemeinsam mit den Elektrofirmen Joost und Almatec mit einer märchenhaften Lichtinstallation verzaubern“, verrät Stadtwerke-Sprecherin Katy Jurkschat. Wie in jedem Jahr werden auch wieder Button verteilt, die dieses Mal ein (dann doch irgendwie süßes) Monster zieren.

L wie Livemusik

Die gibt es auf dem Marktplatz als erweitertes Angebot. Dort soll laut Alexander Rehwaldt, Kulturbeauftragter der Stadt Grevesmühlen, eine Bühne aufgebaut werden. Unter anderem wird die Band „Gleis 4“ singen. Ebenso gibt es einen kurzen Einblick in das ABBA-Musical „Mamma Mia“, das im kommenden Jahr von Laiensängern und -darstellern aufgeführt werden soll. Auf der Rathaustreppe treffen Kinder der Kita „Am Lustgarten“ zusammen und zeigen ein Programm. Startschuss ist um 18 Uhr.

T wie tolle Leckereien

Ob Bratwurst, Soljanka, Kürbissuppe, Schaschlik, frische Waffeln, Crepes oder monsterhafte Eisbecher: Es gibt allerhand Leckereien am Abend – in den Geschäften entlang der Wismarschen Straße und August-Bebel-Straße selbst, auf dem Kirchplatz oder an liebevoll hergerichteten Ständen wie dem von der Lidahilfe, des Schulfördervereins der Grundschule „ Fritz Reuter“, des Gymnasiums „Am Tannenberg“ oder des Café Gödels am oder auf dem Markt.

U wie Umzug

Es hat bereits Tradition, dass nach der Prämierung der Kostüme ein Lichterumzug vom Krähenbrunnen zum Marktplatz startet. Begleitet wird dieser von der Mittelalterband „Hinterhof“ und von der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen.

R wie Rallye

Zu einer digitalen Monsterjagd laden die Stadtwerke Grevesmühlen ein – mit einer QR-Code-Rallye. Der Startpunkt ist das Kundenzentrum in der Wismarschen Straße. Mit den Handy können die dort versteckten Codes gescannt werden, dann gibt es den nächsten Hinweis und die Teilnehmer werden von Punkt zu Punkt gelotst. Am Ende warten tolle Sofortgewinne.

N wie neue Attraktion

Dazu gehört neben der Bühne auch eine Fotobox im Kundenzentrum der Stadtwerke. „Dort können Grusel-Selfies geschossen werden. Die Fotos werden dann sofort in verschiedenen Größen laminiert und mitgegeben“, verrät Stadtwerke-Sprecherin Katy Jurkschat.

A wie abendlicher Einkaufsbummel

Die Geschäfte sind am Abend der Kulturnacht bis 22 Uhr geöffnet. Tolle Angebote und Überraschungen werden versprochen.

C wie Clownerie

Die wird mit einem Programm für Kinder von sechs bis zehn Jahre in der Stadtbibliothek versprochen. Clown Blankoh will nicht nur Quatsch machen, sondern auch zaubern und jonglieren. Für alle, die jünger sind – keine Sorge, auch für euch halten die Organisatoren etwas bereit. In der Buchhandlung Peplau liest Astrid Hollmann vom Gewerbeverein für Mädchen und Jungen bis sechs Jahre ein Märchen vor.

H wie Hänsel und Gretel

So lautet das Märchen in diesem Jahr, das traditionell – unter anderem von Mitarbeitern der Stadtverwaltung und Bankangestellte – auf dem Kirchplatz vor dem städtischen Museum vorgeführt wird. Im Comedy-Märchen wird das Geschwisterpärchen auf ihre eigene Art und Weise die Hexe überlisten. Lassen Sie sich überraschen!

T wie Tanzen

Wenn sich die Türen der Geschäfte schließen, die Grillkohle verglüht und der Glühwein ausgetrunken ist, dann geht es im Vereinshaus erst richtig los. Ehrenamtliche Partymacher lassen die Kulturnacht bei Musik und Tanz ausklingen. Los geht es um 22 Uhr. Der Eintritt zur „KulturNachtschicht“ ist frei.

Von Jana Franke