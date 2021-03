In der Gemeinde Rüting (Nordwestmecklenburg) soll etwas für die Kinder getan werden. Warum Bürgermeister Holger Hinze das, was in Schildberg, Diedrichshagen und Rüting passieren soll, besonders wichtig findet und was er in Bezug auf die beim Land beantragten Fördermittel hofft, erklärt er hier.