Grevesmühlen

Das Alte Rathaus am Markt in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist seit wenigen Wochen Sitz der Wirtschaftsfördergesellschaft Nordwestmecklenburgs. Das kommunale Unternehmen hat die ehemaligen Hotelzimmer im ersten Obergeschoss zu Büros gemacht.

Eine Skizze von 1996 zeigt das Alte Rathaus in Grevesmühlen. Quelle: Udo Rathke

Nachdem der letzte Pächter, der dort ein Hotel mit Restaurant betrieben hatte, aufgab, suchte die Stadt als Eigentümer der Immobilie nach einer neuen Nutzung. Dass nun statt eines Hotels dort Wirtschaftsförderung betrieben wird, gefällt nicht jedem. Udo Rathke vom Künstlerschloss in Plüschow hat seine eigene Meinung zu dem Thema. „Dieses Gebäude – das eigentliche Rathaus der Stadt Grevesmühlen – beim Stadtbrand von 1659 zerstört, wurde von den Bürgern 1715 wieder aufgebaut“, so der Künstler. Es sei also kein normales „Bürogebäude“ gewesen, zu dem es erst jetzt gemacht werden soll, sondern es habe den Bürgern gedient. „Dieses Haus muss unbedingt in einer zeitgemäßen Form eine öffentliche Benutzbarkeit behalten. Der untere Bereich des Hauses bietet ideale Möglichkeiten einer Öffnung zum Marktplatz hin, wie er historisch bestanden hatte“, fordert er.

Stadtzentrum soll bürgerfreundlicher werden

Der Künstler Udo Rathke in seinem Atelier in Plüschow. Quelle: Meinke Annett

In jeder Phase der Stadterneuerung seit 1990 sei es immer ein Thema gewesen, den Marktplatz nicht als reine Parkplatzfläche zu nutzen. Doch das scheint in der Stadt inzwischen völlig in Vergessenheit geraten zu sein. „Es bedarf unbedingt eines neuen Denkansatzes, um nicht die letzten Chancen zu verspielen, das Stadtzentrum bürgerfreundlicher und attraktiver – auch für touristische Besucher – zu machen.“ Durch die Umwidmung der Gästezimmer in vermietete Büroräume gibt es nun zumindest eine finanzielle Sicherheit für die nahe Zukunft. „Zeit also, um eine kreative Pause für eine nachhaltige Ideenfindung einzulegen.“

Von Michael Prochnow