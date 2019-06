Herrnburg

Der Verkauf des Alten Zollhauses fällt schwer. „Es ist ein Abschiednehmen“, sagt Lutz Grözinger, der das Baudenkmal 1993 zusammen mit seiner Frau Dascha kaufte. Die beiden verbinden viele Erinnerungen mit dem Haus. Von 1996 bis 2012 luden sie zur Reihe „Kunst im Alten Zollhaus“ ein. 120 Ausstellungen gab es. Danach arbeitete und wohnte der Geigenbauer Bernhard Ritschard in dem Baudenkmal. Für Dascha und Lutz Grözinger war das Alte Zollhaus auch Schauplatz wichtiger Familienfeiern und eines bewegenden Festes anlässlich des Jubiläums „Zehn Jahre Grenzöffnung“. Doch nun wollen sie es in andere Hände geben. Warum? Dascha Grözinger antwortet: „Weil wir alt sind.“ Das Paar ist mittlerweile jenseits der 70. Lutz Grözinger erklärt: „Wir haben den Verkauf mit der Familie abgestimmt.“ Die Kinder wohnen nicht in der Gegend. Sie wollen nicht nach Herrnburg ziehen.

Dascha und Lutz Grözinger möchten, dass das Alte Zollhaus auch in Zukunft entsprechend seiner besonderen Bedeutung und Lage genutzt wird. Immobilienmakler Torsten Peitzner bestätigt: „Es soll nicht an irgendjemanden verkauft werden. Das ist man diesem Gebäude und diesem Standort schuldig.“

Dascha und Lutz Grözinger wünschen sich, dass das denkmalgeschützte Gebäude nahe der Herrnburger Dorfkirche auch in Zukunft Raum bietet für Kreativität und soziales Engagement. Denkbar sei zum Beispiel eine Galerie oder auch ein Handwerk, sagen sie.

Dascha Grözinger ist durch familiäre Wurzeln mit dem Alten Zollhaus verbunden. Ihre Mutter wohnte als Kind in einem nahe gelegenen Bauernhaus. „Auch dadurch sind wir zu dem Haus gekommen“, erzählt Dascha Grözinger.

Kunst für die Reihe „Kunst im Alten Zollhaus Herrnburg“: Eine Zeichnung der Lübeckerin Ingrid Schmeck zeigt das Baudenkmal mit seiner Umgebung. Quelle: Jürgen Lenz

Nachdem das Ehepaar aus Sereetz das Alte Zollhaus in Herrnburg gekauft hatte, kam es auf die Idee, es übergangsweise für Ausstellungen zu nutzen. Rasch wurde nach der Sanierung des historischen Anwesens aus der „Übergangslösung“ eine kulturelle Institution in Nordwestmecklenburg. Die Ausstellungen lockten zwischen 200 und 400 Besucher an. Die meisten Künstler kamen aus dem Osten oder Westen Deutschlands, andere aus Italien, Spanien, Tschechien, Russland. Zunächst war das Alte Zollhaus eine Art Ost-West-Begegnungsstätte. Das stand nach einigen Jahren jedoch nicht mehr im Vordergrund.

Die Ausstellungsreihe „Kunst im Alten Zollhaus Herrnburg“ zu beenden, fiel dem Paar trotzdem schwer. Es hatte die Zeit genossen, viele interessante Menschen kennengelernt und zahlreichen Besuchern Freude geschenkt. Zum Gelderwerb war es nicht gedacht.

Der zweigeschossige Fachwerkbau an der Hauptstraße in Herrnburg ist das älteste Wohnhaus im Ort. Ursprünglich war es die Unterkunft für einen armen Mann, der von vorüberziehenden Fremden milde Gaben erbat. Die Sanierung und Umnutzung des Hauses ist Gegenstand einer Diplomarbeit. Bernhard Martins, Bruder des früheren Herrnburger Pastors Albrecht Martins, hat sie an der Fachhochschule Hildesheim/ Holzminden geschrieben.

Jürgen Lenz