Neu Degtow

Ab sofort rollt der Verkehr wieder ohne Hindernisse in Neu Degtow. Freitagmittag ist die neue Straße „Zum Kalkflachmoor“ (von der B 105 in Richtung der ehemaligen Tierarztpraxis Romeyke) offiziell eröffnet worden. Nun kann auch das große Bauen im neuen Wohngebiet beginnen. Neun Einfamilienhäuser sollen entstehen, sechs Familien stehen in konkreten Verhandlungen mit der Stadt.

Noch keine Entscheidung getroffen hat Patrick Schaper, aber Interesse bekundet. Zur Eröffnung der Straße durfte er als offiziellen Akt das Band durchschneiden. Für den 27-Jährigen spricht auf jeden Fall die Lage. Nur die Quadratmeterkosten lassen ihn noch überlegen, ob er sich tatsächlich an Ort und Stelle den Traum eines eigenen Hauses erfüllt. 110 Euro müssen Häuslebauer pro Quadratmeter zahlen, die Grundstücke sind 860 bis 1400 Quadratmeter groß.

Nicht immer wie geplant lief die Sanierung der Straße und die Vorbereitung der Baugrundstücke. Vor allem der starke Regen am 15. Juni trieb den ausführenden Bauherren und Bürgermeister Lars Prahler Sorgenfalten auf die Stirn. Im unteren Bereich ist die Straße unterspült worden, auf einem angrenzenden Grundstück landeten jede Menge Sand und Steine. Nachdem der Asphalt weggebrochen war, ist an selber Stelle ein kleiner Gehweg entstanden.

Das Bauen kann beginnen. Sechs Familien stehen in konkreten Verhandlungen mit der Stadt für ein Grundstück in Neu Degtow. Quelle: JANA FRANKE

