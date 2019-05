Börzow

Für die einen ist es nur ein alter Stamm, der im Törber Holz, einem Waldstück nördlich der B 105 bei Volkenshagen in der Nähe von Börzow liegt. Für die anderen ist es ein Naturdenkmal. Und zwar eines, mit einer mehr als 600 Jahre langen Geschichte. „Ein Hauptmann, so sagt die Legende, soll die Eiche um 1298 gepflanzt haben“, sagt Winfried Schulze, der zur Initiative „ Heimatpfade“, einer Sparte des Kulturvereins Börzow gehört. Der Baum, so hat Grevesmühlens Ortschronist Eckart Redersborg in Erfahrung gebracht, war viele Jahre Treffpunkt der Dorfbevölkerung zu den Feiertagen. In den 1960-er Jahren fällte ein Unwetter die Eiche, die einen Stammumfang von elf Meter hat. Doch vergessen ist sie nicht. Winfried Schulze und seine Mitstreiter laden am Sonnabend, 1. Juni, zu einem Ausflug zur Törber Eiche ein. Los geht es um 10 Uhr vom Dorfplatz in Börzow mit dem Rad oder zu Fuß. Zu erleben gibt es wunderbare Natur im Törber Holz und jede Menge Geschichten rund um die alte Eiche.

Michael Prochnow