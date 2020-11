Das Geheimnis des weißen Fuchses von Boltenhagen

Boltenhagen

Das Ostseebad hat eine neue Attraktion. Milo heißt der weiße Fuchs, der sich seit einigen Tagen in Tarnewitz herumtreibt. Beziehungsweise herumtrieb. Denn seit Sonnabend ist das Tier wieder in seinem ursprünglichen Zuhause in Rögnitz. Dietmar Appel, Jäger aus Boltenhagen, hat den Fuchs eingefangen und an die Besitzer übergeben. „Jetzt ist er wieder in seinem Gehege, man merkt ihm schon an, dass er von Menschen aufgezogen wurde.“ Am Freitag hatte Appel die Falle auf dem Klinikgelände in Tarnewitz aufgestellt, wo Milo sich seit Tagen immer wieder zeigte. Am

Milo am Sonnabendmorgen in der Falle, in die er auf dem Klinikgelände getappt war. Quelle: D. Appel

Sonnabendmorgen hatte die Falle, der Köder war übrigens Katzenfutter, zugeschnappt. Dietmar Appel setzte sich ins Auto und brachte den tierischen Star des Ostseebades wieder zurück nach Rögnitz. Am 16. September waren die ersten Fotos aufgetaucht, die den Fuchs in Steinbeck zeigten. Seitdem strich er durchs Ostseebad bis er schließlich in Tarnewitz „heimisch“ wurde.

Kanadischer Marmorfuchs aus privater Haltung

Das Tier stammt aus einer privaten Haltung in Rögnitz und war im September entlaufen. Es handelt sich dabei um einen kanadischen Marmorfuchs, einen domestizierten Fuchs, der als Haustier gehalten wird zusammen mit einem weiblichen Tier Doch der Freiheitsdrang war offenbar größer als die Liebe zu Herrchen und Frauchen, vor einigen Wochen sind Milo und seine Partnerin aus ihrem Zuhause abgehauen, der zweite Fuchs konnte eingefangen werden. Milo jedoch nicht. Er fühlte sich in Boltenhagen offenbar pudelwohl. Anwohner berichten, dass er ohne Angst dicht an die Häuser herankam und sich auch füttern ließ. Zahlreiche Fotos kursieren in den sozialen Medien von dem Tier. Doch in Boltenhagen fragten sich die Anwohner durchaus, was aus Milo werden würde.

Wild- oder Haustier?

Milo unterwegs in Boltenhagen. Quelle: Privat

Wie eine Nachfrage beim Veterinäramt des Landkreises ergab, bestand von Seiten der Behörde kein Handlungsbedarf. Denn bei Milo handele es sich um ein entlaufenes Haustier und kein Wildtier. „Das Veterinäramt steht mit den Besitzern in Kontakt, sobald das Tier wieder zu Hause ist, wird es dort einen Termin geben“, teilt die Pressestelle mit.

In Boltenhagen, zumindest im Bereich Tarnewitz, war der weiße Fuchs die Attraktion – und Grund für einigen Ärger. Denn nachdem die Nachricht durchsickerte, dass ein ungewöhnlicher Fuchs sich im Ostseebad herumtreibe, suchten einige „Naturfreunde“ nach dem Tier. Plötzlich seien jede Menge Leute hier herumgelaufen und hätten auf den Grundstücken nach dem Fuchs gesucht, berichtet ein genervter Anwohner. Seines Wissens nach habe man auch versucht, den Fuchs einzufangen, aber das habe nicht funktioniert. Nun hoffen er und die Nachbarn, dass ein wenig Ruhe einkehren möge.

Aus dem südlichen Nordwestkreis bis nach Boltenhagen

Nach OZ-Informationen waren Milo und seine Partnerin aus ihrem Gehege über einen 1,80 Meter hohen Zaun entkommen. Die Fähe, das weibliche Tier, wurde wenige Tage später eingefangen, Milo hingegen entfernte sich immer weiter von seinem eigentlichen Zuhause und streifte durch die Wälder im Südwesten des Landkreises. Möglicherweise über die Schaalseeregion und das grüne Band, den ehemaligen Grenzstreifen, ist Milo dann bis nach Boltenhagen gekommen.

Im Familienferiendorf fühlt er sich wohl

Augenzeugen berichteten davon, dass er durch das Evangelische Familienferiendorf gewandert sei und sich habe immer wieder füttern lassen. Etliche Fotos und Videos kursieren von dem Tier, das keinerlei natürliche Scheu vor dem Menschen zeigt. Für Jäger Heinz Eckert, Leiter des Hegerings Klütz, war der Fall von Beginn an eindeutig. „Man könnte ihn sicherlich mit einer Lebendfalle fangen“, riet der Experte.“ Und genau das tat Dietmar Appel schließlich, um die Sache zu beenden. Denn der Winter steht vor der Tür, auch wenn Milo durchaus Chancen gehabt hätte, auch die kalten Monate zu überstehen. Aufgrund der Aufzucht durch Menschen ist es eben kein reines Wildtier mehr. „Jetzt ist wieder alles im grünen Bereich“, so Dietmar Appel. „Dass es so schnell klappt mit der Fall, hätte ich allerdings auch nicht gedacht.“

Die ehemalige Kaserne in Tarnewitz, versteckt sich Milo hier? Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow