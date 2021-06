Schönberg

In diesem Jahr findet die 35. Auflage des Schönberger Musiksommers statt. Trotz der Corona-Pandemie konnte das Programm beginnen und am Dienstag, 29. Juni, ist ein ebenso junges wie erfolgreiches Ensemble in der St.-Laurentius-Kirche zu Gast. Das „Trio Adorno“ spielt im Konzert Werke von Beethoven, Schostakowitsch und Mendelssohn. Es beginnt um 20 Uhr.

Trio gründete sich 2003

Das „Trio Adorno“ besteht aus den Musikern Christoph Callies an der Violine, Lion Hinrichs am Klavier und Samuel Selle am Cello. Callies und Hinrichs studierten ihre Instrumente unter anderem an der Musikhochschule Lübeck. 2003 wurde das Trio in Hamburg gegründet und seitdem mit vielen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Viele ihrer Konzerte wurden im Radio gesendet. Das Ensemble ist bereits bei den Festspielen MV, den Ludwigsluster Schlossfestspielen, dem Oberstdorfer Musiksommer, dem Trondheim Chamber Musik Festival sowie bei Konzerten in Europa, Asien, Zentralamerika und Australien aufgetreten.

Aktueller Corona-Test ist notwendig

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Eintrittskarten für 15 Euro können über die Internetseite des Schönberger Musiksommers gebucht werden. Sie werden für feste Sitzplätze in der Kirche vergeben. Außerdem ist für den Besuch des Konzerts ein gültiger Covid-19 Test notwendig, der nicht älter als 24 Stunden ist, beziehungsweise einen Nachweis über die vollständige Impfung oder Immunisierung infolge einer Covid-19-Erkrankung.

Konzerte bis 12. September

Noch bis zum 12. September, dann wird das Abschlusskonzert gespielt, bietet der 35. Schönberger Musiksommer dienstags um 20 Uhr noch fast 20 weitere Konzerte mit Orgelmusik, Orchestern, Chorgesang und Jazz. Informationen zum Programm gibt es im Internet auf www.schoenberger-musiksommer.de. Unter dem Titel „Monte Bello“ sind außerdem Kunstwerke von Christoph Rodde aus Dresden in der St.-Laurentius-Kirche ausgestellt, die speziell für diesen besonderen Raum geschaffen wurden. Am 28. August ist ein Künstlergespräch mit Christoph Rodde geplant.

Von Malte Behnk