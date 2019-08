Wismar

Und schwupps – ist das Essen weg. Ob Fischbrötchen, Pommes oder Bockwurst. Möwen schnappen nach allem, was sie kriegen können – auch im Wismarer Hafen. Dort ist ihr Geschrei fast den ganzen Tag lang zu hören genau wie in vielen Orten entlang der Mecklenburgischen Ostseeküste. Doch trotz ihrer lauten Rufe haben viele Menschen, vor allem Urlauber, die Vögel ins Herz geschlossen. Denn sie sind für sie Symbole des maritimen Lebens und auch auf vielen Postkarten zu sehen. Und sogar literarische Denkmale sind den Tieren gesetzt worden – wie mit der „ Möwe Jonathan“ des US-Amerikaners Richard Bach. Und Autor Christian Morgenstern hat behauptet, alle Möwen sähen so aus, als ob sie Emma hießen.

Doch wenn die Vögel aufdringlich werden, kann die Stimmung schnell kippen. Das passiert meist, wenn Futter im Spiel ist: Gerät etwas zu Essen ins Blickfeld der Möwen, können die schon mal rabiat und aggressiv werden. Oft im Flug schnappen sie zu und können dabei mit ihren Schnäbeln und Krallen die menschlichen „Nahrungsquellen“ verletzten. In einigen Küstenorten ist deshalb das Füttern von Möwen verboten – seit Anfang August auch am Alten Hafen von Wismar. Ein Verstoß kann bis zu 5000 Euro kosten.

Die Küstenvögel jagen anderen gerne etwas ab

Anne-Rose Renner ist vor sechs Wochen von München in die Welterbestadt gezogen. Sie unterstützt die Entscheidung der Stadt. „ Möwen können sich doch selber etwas zu Essen fangen“, sagt sie.

Die Vögel sind Allesfresser. Tauchen sie nach Nahrung, dann sind nur der Kopf und ein Teil des Körpers unter Wasser. Außerdem suchen sie am Strand nach Nahrung und jagen manch anderem Vogel die Beute ab. Menschen sind allerdings keine Vögel – trotzdem nehmen auch ihnen die Möwen gerne mal etwas weg. OZ-Leser Dietmar Blödorn hat sich im Ostseebad Kühlungsborn ein leckeres Fischbrötchen gekauft – allerdings nicht viel davon gehabt. „Zack – und schon ist es weg gewesen“, erzählt er. Er wisse, dass die Möwen vor allem an Fischverkaufsständen klauen und habe eigentlich aufgepasst. „Aber das war wohl eine besonders raffinierte Möwe“, lacht er.

Forscher sagen: Möwen kann man einschüchtern

Nein, das Fischbrötchen bekommst du nicht! Mit Anstarren, so wie es Nina Löchner tut, kann man Möwen einschüchtern. Quelle: Ove Arscholl

Forscher aus Großbritannien haben gerade herausgefunden, dass Menschen Möwen einschüchtern können – und zwar indem sie die Vögel bewusst anstarren. Für ihre Experimente haben sie eine Tüte mit Essen auf den Boden gestellt und anderthalb Meter davon entfernt einen Menschen positioniert. Der hat die Möwe entweder intensiv angeschaut oder sie gar nicht beachtet. Das Ergebnis: Nur jeder vierte Vogel hat sich ans Essen getraut, als er angeguckt wurde. Und wenn eine Möwe doch zugeschnappt hat, hat das im Vergleich noch 20 Sekunden länger gedauert.

Hat der Mensch hingegen ganz woanders hingeschaut, traute sich jede Testmöwe ans Essen. Das Fazit der Forscher: Wer von Möwen in Ruhe gelassen werden will, sollte am besten mit dem Rücken zu einer Wand sitzen und lieber auf die Möwe starren als auf das Essen. Doch wie soll man das machen, wenn eine Möwe von hinten angeflogen kommt? Das passiert des Öfteren im Ostseebad Rostock-Warnemünde. Dort ist bereits seit 2009 das Füttern von Möwen untersagt. Dort kann ein Verstoß, wie auch in Wismar, mit einem Bußgeld von bis zu 5000 Euro geahndet werden. Ausgestellt hat man die Maximalsumme in den zurückliegenden Jahren aber noch nie.

Meist gibt es fürs Füttern nur mündliche Verwarnungen

Wie Ulrich Kunze, Pressesprecher der Stadt Rostock mitteilt, werden die meisten Fütterungen als geringfügig eingeschätzt. Hier mal ein Stückchen Brot, da mal eine kleine Pommes. Diese Fütterer werden meist nur mündlich verwarnt. Fälle, in denen auch Bußgelder verhängt wurden, hat es in den zurückliegenden Jahren nur vereinzelt gegeben. Insgesamt handelt es sich um eine einstellige Fallzahl mit zweistelligen Beträgen, teilt der Pressesprecher mit. Das ist auch so gewollt. Denn Sinn des Verbots sei in erster Linie, die Menschen zu sensibilisieren. „Gerade Touristen sehen nicht den langfristigen Schaden, der durch das Füttern von Möwen und auch Tauben angerichtet wird.“ Deshalb sind Informationsblätter in den Hotels ein wichtiger Bestandteil des Möwenfütterungsverbots. „Insgesamt sieht die Stadtverwaltung das Verbot als erfolgreich an“, betont Kunze. Deswegen sei die Verordnung auch schon zweimal verlängert worden.

Möwen haben sich durch die Fischerei ans Füttern gewohnt

Auch durch die Fischerei haben sich Möwen ans Füttern gewöhnt. Quelle: Manfred Krellenberg

Werner Piper vom Institut für Angewandte Ökosystemforschung (IfAÖ) in Hamburg sieht eine Ursache, dass sich die Möwen ans Füttern gewöhnt haben, in der Fischerei. Die habe für eine „unnatürliche Nahrungsquelle von Menschen“ gesorgt und das Verhalten der Möwen beeinflusst. Beim Zerlegen der Fische direkt an Bord werden die Überreste ins Wasser geworfen. Außerdem sehen die Vögel auch die vielen gefangenen Fische in den Netzen – und fliegen meist in einem Schwarm den Kuttern hinterher.

Nach Auskunft von Werner Piper haben sich Möwen mittlerweile auch an die menschliche Fütterung in den Küstenorten gewöhnt. Touristen locken sie immer wieder mit Brot oder anderen Sachen an, um Fotos zu machen oder um die Vögel mal aus der Nähe betrachten zu können. So verlieren die Möwen irgendwann ihre Scheu und klauen auch mal das Fischbrötchen aus den Händen der Urlauber.

Biologe: Pommes sind ungefährlich für die Vögel

„Die Möwen werden durch die Fütterungen immer aktiver. Und da sie vom Futterneid getrimmt sind, kommt es dann vor, dass die Möwen auf die Menschen einen aggressiven Eindruck machen“, erklärt der Biologe.

Diese Möwen sind hier zu Hause An den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns leben sechs Möwenarten: Die Lachmöwen (etwa 17 000 Paare) und auch die Sturmmöwen (2000 bis 2500 Paare) sind hier schon immer Brutvögel gewesen. Ab Beginn des 20. Jahrhunderts ist dann die Silbermöwe zunächst langsam in den Ostseeraum eingewandert, ab Mitte des 20. Jahrhunderts haben ihre Bestände rasch zugenommen. Die Heringsmöwe brütet seit Mitte der 1970er-Jahre, die Mantelmöwe seit Mitte der 1980er-Jahre mit wenigen Paaren an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Nachdem die Brutbestände der Heringsmöwe an der Nordsee zugenommen haben, ist auch ihre Ausbreitung in den Ostseeraum zu beobachten. Als weitere Art brütet die Schwarzkopfmöwe alljährlich mit wenigen Paaren in MV.

Der Magen der Vögel sei eigentlich für Fische, Muscheln und andere Meerestiere ausgelegt. Doch da die menschlichen Nahrungsmittel viel sauberer sind als das, was Möwen in der Natur vorfinden, seien auch Pommes ungefährlich für die Küstenräuber. Sogar die Lebenserwartung steige durch die Fütterung der Tiere – weil es genug zu fressen gibt und sie keine Schadstoffe wie Plastik zu sich nehmen, die oft im Meer zu finden sind.

Die gebürtige Schweizerin Anne-Rose Renner hat vor ihrem Umzug nach Wismar regelmäßig Urlaub in Mecklenburg gemacht. „Bis jetzt wurde ich noch von keiner Möwe angegriffen“, erzählt sie. In anderen Städten Deutschlands würden sich die Menschen über zu viele Tauben aufregen. „Da finde ich die Möwen angenehmer, außerdem gehören sie einfach zu der Ostseeküste dazu“, betont sie. Auf die Idee, Möwen zu füttern ist die Rentnerin noch nie gekommen. Auch weil ihrer Meinung nach der Zucker und das Salz im Essen der Menschen den Tieren nicht bekomme.

Die Möwen sollten einfach mehr Quallen fressen

Der Rentnerin würde es gefallen, wenn die Möwen Quallen fressen würden. Dann würde es davon nicht so viele in der Ostsee geben. „Damit wäre doch eigentlich allen geholfen“, lacht Anne-Rose Renner. „ Möwen fressen sicherlich auch Quallen, aber eher wenn sie tot am Strand liegen. Im Wasser ist es für Möwen schwieriger, Quallen zu fangen, denn sie bestehen größtenteils aus Wasser“, erklärt der Biologe Werner Piper. Möwen müssten eine stabile Position haben, um an der Oberfläche liegende Quallen picken zu können.“

Naturschützer fordern mehr Gelassenheit

Der Naturschutzbund ( NABU) rät zu Gelassenheit. „Ich bezweifle, dass man den Möwen das räuberische Verhalten wieder abgewöhnen kann“, sagt Mitarbeiter Ingo Ludwichowski. Das Vorkommen aggressiver Möwen beschränke sich zudem auf wenige touristische Schwerpunkte. Und da muss man vorsichtig sein.“ Den Vögeln schade das teils ungewohnte Essen tatsächlich nicht, vor allem Lach-, Sturm- und Silbermöwen seien sehr flexibel in ihrer Nahrungswahl. Und die Vögel sind nicht nur gefräßig: Ihre Flugkünste, Anpassungsfähigkeit und Eleganz seien gute Gründe, ihnen genügend Raum zu lassen. Die intelligenten und eleganten Küstenvögel beobachten zu können, sei zudem ein interessantes und faszinierendes Naturschauspiel.

Und wer ganz genau hinschaut, kann sogar noch etwas für die Wissenschaft tun – viele Möwen werden im Rahmen von Forschungsvorhaben beringt, mit unscheinbareren Metall-, aber häufig auch mit großen Plastikringen, auf denen gut ablesbare Buchstaben- und Zahlenkombinationen stehen. Die können dem NABU gemeldet werden – und so zur Langzeitstudie der Lebensweise von heimischen Möwen beitragen.

Zwei beringte Möwen sind die Haupträuber in Wismar

Im Wismarer Hafen sind laut den Fischbrötchenverkäufern zwei Möwen beringt. Die beiden seien auch diejenigen, die den Menschen gerne mal das Essen wegschnappen. Die anderen Möwen würden ihnen oft hinterher fliegen und so auch von deren Raubzügen profitieren.

Am Alten Hafen in Wismar gibt es bislang nur diese Piktogramme, keine Hinweisschilder. Quelle: Lena Isenberg

In Graal-Müritz und Boltenhagen ist das Füttern der Möwen auf den Seebrücken verboten – unter anderem wegen der Verschmutzung. In Kühlungsborn wird es geduldet. Urlauber Karl-Heinz Szymanski findet, dass das Füttern von Möwen grundsätzlich verboten werden sollte. Denn es gäbe für die Tiere genug andere Nahrung zum Fressen. Außerdem könne er sich nicht vorstellen, dass man den Vögeln damit etwas Gutes tut, sagt der Hannoveraner. Am Strand von Boltenhagen habe er schon gesehen, wie Möwen gefüttert wurden. In Wismar habe er das noch nicht beobachtet. „Die Urlauber sollten über das Verbot gut informiert werden“, fordert Karl-Heinz Szymanski. Bislang gibt es am Alten Hafen noch keine Hinweisschilder, lediglich einige Piktogramme an den Stromkästen.

Von Kerstin Schröder und Lena Isenberg