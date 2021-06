Das Problem stinkt zum Himmel: Grevesmühlen fehlen öffentliche Toiletten

Grevesmühlen

Es ist Dienstagnachmittag, der Spielplatz auf der Bürgerwiese ist rappelvoll, eine Mutter steht mit ihrem vierjährigen Sohn in den Büschen am Rand der Anlage und zieht ihm gerade die Hose wieder hoch. „Was soll ich denn machen, hier ist ja nichts“, sagt die Frau, die lieber kein Foto in der Zeitung haben möchte. Vereinshaus? Eisdiele? „Die Tür im Vereinshaus ist meistens zu, vor allem am Wochenende, wenn hier Betrieb ist“, sagt sie. „Und immer zur Eisdiele laufen und fragen, das ist auch nervig.“ Die anderen Eltern, die mit ihren Kindern auf dem Spielplatz sind, nicken zustimmend. Die Toiletten-Situation, da sind sie sich einig, sei eine Katastrophe. Und zwar eine dauerhafte.

140 000 Euro für einen Container

Tatsächlich ist das Thema „Öffentliche Toiletten“ inzwischen so etwas wie ein Dauerbrenner in der Stadtpolitik. Nachdem die SPD einen Antrag durchgebracht hatte, der die Stadtverwaltung beauftragte, zu schauen, was eine Toilette auf der Bürgerwiese kosten würde, legte das Rathaus eine Kostenrechnung vor, die die Beteiligten sprachlos machte. 140 000 Euro würde die Aufstellung eines Containers, wie sie an der Wohlenberger Wiek zum Beispiel stehen, kosten, rechnete die Verwaltung vor. Die laufenden Kosten pro Jahr beziffert die Behörde auf rund 16 000 Euro, Vandalismusschäden noch nicht einmal eingerechnet. Ergo: Viel zu teuer.

Zweckverband als Helfer in der Not?

Doch vom Tisch ist die Sache damit längst nicht. Denn sämtliche Fraktionen in der Stadtvertretung haben sich dafür ausgesprochen, eine Lösung zu finden. Denn nicht nur Eltern mit ihren spielenden Kindern sind von der Situation betroffen, die einzige öffentliche Toilette in Grevesmühlen befindet sich hinter der Stadtbibliothek – und ist nicht eben leicht zu finden. Nun soll sich die Stadtverwaltung mit dem Zweckverband in Verbindung setzen, um zeitnah eine Lösung zu finden, die sowohl bezahlbar als auch praktikabel sei.

Von Michael Prochnow