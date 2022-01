Das Thema der Woche: Die verbotenen Kennzeichen in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Des deutschen liebstes Kind, das ist noch immer das Auto. Und wenn am blechernen Familienmitglied auch noch das Wunschkennzeichen prangt, dann ist die Welt in Ordnung. Zumindest für den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin. Seit 2013 können Autofahrer im Nordwestkreis wieder zu einer Alternative zum behördlich verordneten NWM-Kennzeichen greifen. Und das tun ziemlich viele

9500 mit GVM-Kennzeichen

Derzeit sind rund 9500 Fahrzeuge mit GVM-Kennzeichen unterwegs, 5500 mit dem Kürzel GDB für Gadebusch und fast 10 000 mit WIS für den ehemaligen Kreis Wismar-Land. Wer dabei in welchem Ort des Landkreises lebt, spiele laut Kreisverwaltung keine Rolle. Zudem sind diese Kennzeichen kostenlos. Zahlen muss, wer einen Wunsch hat, der über die Unterscheidungskennzeichen NWM, GVM, GDB und WIS hinausgeht. Für die Kombinationen WIS-KY und WIS-MA beispielsweise nimmt die Zulassungsstelle 10,20 Euro – so wie für alle anderen Wunschkennzeichen auch.

Verbotene NS-Kombinationen

Was es jedoch nicht gibt, sind Kürzel, die einen geschichtlichen Hintergrund haben. Ein Nummernschild mit GVM-SS gibt es zum Beispiel nicht. Das gilt für alles, was mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht werden kann, also auch für KZ, HJ, NS, SA und SD. Ebenso für Neuzulassungen verboten sind BH und IS, die Abkürzung der terroristischen Miliz Islamischer Staat. Ebenfalls gesperrt: Buchstaben- und Zahlenkombinationen, die im Zusammenhang mit dem Jahr der Machtergreifung und des Hitlergeburtstags stehen wie AH 33, AH 204, AH 420, AH 1933 und HH 1933.

Ein Anrufer in der Redaktion berichtete nun, dass er – ungewollt – bei seinem Fahrzeug das Kürzel „AH“ erhalten habe. Darüber sei er weder glücklich, noch habe er mit der Gesinnung, die mit diesem Kürzel suggeriert werde, etwas am Hut. Es sei, so erklärte der Autobesitzer, reiner Zufall gewesen, dass ausgerechnet diese Kombination bei der Zulassungsstelle herausgekommen sei.

Von Jürgen Lenz und Michael Prochnow