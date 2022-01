Das Wald-Freunde-Haus in Grevesmühlen: So geht es weiter mit dem Projekt

Grevesmühlen

Der Anfang ist gemacht, jetzt muss aus der Idee auch ein Projekt werden. 7105 Euro haben die OZ-Leser für das Wald-Freunde-Haus gespendet. „Ich freue mich wirklich, dass so viele Menschen bereit sind, uns zu unterstützen“, sagt Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen. von ihm stammt die Idee, auf dem Gelände des Verwaltungstraktes des ehemaligen Pflanzgartens im Questiner Wald bei Grevesmühlen einen Ort zu schaffen, der nicht nur viele Menschen, sondern auch viele Interessen verbindet. „Mein Wunsch ist es, dass wir einen Verein gründen, in dem sich Leute versammeln, die eine Verbindung zur Natur haben und das auch leben.“ Das Forstamt sieht sich übrigens nicht als die treibende Kraft dabei. „Wir stellen das Areal zur Verfügung, helfen natürlich wo wir können. Aber die Initiative muss bei den Menschen bleiben.“

900 Euro von Rudi Volk

Rudi Volk, der in Nordwestmecklenburg einen Pflegedienst betreibt, hat allein 900 Euro für das Projekt gespendet. 500 Euro kamen über die Firma als Spende, 400 Euro sind die Aufwandsentschädigungen, die ihm als DRK-Präsident zustehen. „Ich finde nicht nur die Idee sehr gut, es geht mir einfach um das Thema Natur und die Tatsache, dass dieses Projekt sich nicht nur auf einen Bereich bezieht, sondern allen Menschen offen steht.“ Deshalb habe er das Geld für die Aktion gespendet. Der gelernte Krankenpfleger, der in Grevesmühlen geboren und aufgewachsen und über die Wende Bürgermeister der Stadt Schönberg war, hat bereits zahlreiche Aktionen in der Region finanziell unterstützt.

Bei Fragen hilft das Forstamt Das Forstamt wird bei dem Projekt Wald-Freunde-Haus vor allem unterstützend tätig sein. Wie Amtsleiter Peter Rabe betont, sehe er die künftige Verantwortung in den Händen der Mitglieder des zu gründenden Vereins. Bis es soweit ist, beantwortet er die Fragen zu dem Thema. Zu erreichen ist er im Forstamt Grevesmühlen (03881/75990) sowie per Email grevesmuehlen@lfoa-mv.de. Die Ostsee-Zeitung wird sowohl die Gründung als auch die Arbeit des Vereins weiter begleiten.

Besser als jedes Klassenzimmer: Schüler erfahren bei Forstamtsleiter Peter Rabe, welche Berufe es in der Forst gibt. Quelle: Michael Prochnow

Geld soll der Grundstock für die Vereinsarbeit werden

Wie Peter Rabe Rabe mitteilte, soll die Spende der OZ-Leser nicht dafür verwendet werde, neue Fenster oder Türen in das Gebäude einzusetzen. „Das ist der Grundstock für den Startschuss, und wenn es gut läuft, dann werden wir die Summe mit der neu aufgelegten Waldstiftung des Landes noch deutlich erhöhen.“ Er hat angekündigt, im Frühjahr zu einer Art Gründungsversammlung einzuladen. Dort soll dann besprochen werden, wie eine Vereinsgründung zustande kommen soll. „Im günstigsten Fall finden wir auf Anhieb genügend Leute, die sich engagieren.“ Ziel sei dann, den Verein mit Leben, sprich mit Ideen zu füllen. „Was genau dann passiert, das lasse ich einmal völlig offen.“ Ob es Kindergartengruppen sind, die einen tag dort verbringen, Pilzfreunde, die sich dort treffen, Musiker, die proben können ohne jemanden zu stören, das sei alle möglich. „Und auch erwünscht“, so der Forstamtsleiter. Dafür will er so viele Leute einladen, wie möglich. Und zwar aus allen Bereichen der Gesellschaft. „Und nein, es geht nicht darum, die Chefs der einzelnen Unternehmen und Verbände dort in den Verein zu holen, sondern Menschen, die Bock auf das Thema Natur haben.“ Das Forstamt werde dabei immer als Pate an der Seite stehen.

Der ehemalige Pflanzgarten im Questiner Wald Quelle: Michael Prochnow

Neue Revierförsterin tritt im Herbst die Stelle an

In den vergangenen Wochen sei er bereits von einigen Leuten angesprochen worden, worum es denn beim Wald-Freunde-Haus gehe. „Das zeigt, dass die Menschen die Idee wahrgenommen haben.“ Und jetzt müsse sie umgesetzt werden. Ende des Jahres wird im Forstamt Grevesmühlen auch die Stelle des Revierförsters neu besetzt, die in den vergangenen Jahrzehnten Michael Restorff innehatte. Denn zu diesem Revier gehört der Questiner Wald. Wie Peter Rabe verrät, werde eine Frau die Stelle im Herbst übernehmen. „Und in der Stellenbeschreibung steht auch extra, dass Waldpädagogik fester Bestandteil der Arbeit ist.“

Michael Prochnow