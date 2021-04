Das Windrad von Santow: Deshalb läuft die Anlage immer noch nicht rund

Mehr als 200 Meter hoch ist die Windkraftanlage der Stadtwerke Grevesmühlen, die nahe Santow Anfang des Jahres errichtet worden ist. Monate nach dem Bau der Anlage steht das Windrad immer noch zeitweise still. Was dahinter steckt und wann Bürger sich finanziell an der Anlage beteiligen können, erfahren Sie im Beitrag.