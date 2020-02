Grevesmühlen

Nur noch wenige Tage, dann wird sich in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen in Sachen Gastronomie einiges ändern. Britta und Jörn Buttkewitz, auch bekannt als DJ Qubat, werden ihre Jannys-Eis-Filiale am 1. März neu eröffnen. Sie sind in die ehemaligen Räume des Café Freytag gezogen. Am kommenden Sonntag soll der Betrieb offiziell beginnen, teilte der Vermieter mit. Derzeit laufen die Umbauarbeiten auf Hochtouren.

Gleichzeitig geht eine Ära zu Ende, Pascal, seit der Wende Inhaber des griechischen Restaurants in Grevesmühlen, setzt sich desmnächst zur Ruhe und gibt sein Lokal in der Passage der August-Bebel-Straße an seinen Nachfolger ab. Auch dieser Wechsel soll zum 1. März vollzogen werden. Zumindest auf dem Papier. 32 Jahre ist der neue Inhaber. Er sei Grieche, komme aus der Nähe von Lübeck und wolle das Restaurant gemeinsam mit seiner Frau übernehmen und es genau so, wie es jetzt sei, hatte Pascal, der seit 28 Jahren in Grevesmühlen aktiv ist, verraten. Und: „Ich werde beide noch eine längere Zeit begleiten“, sagt er. Ab Sommer wollen er und seine Frau Elena sich zur Ruhe setzen.

Das ist allerdings nicht das einzige, was sich in der Straße ändern wird. Denn bereits in diesem Jahr, voraussichtlich ab Herbst, sollen die Arbeiten an den Wasserspielen beginnen, die auf dem Platz vor dem Wohn- und Geschäftshaus der Wobag gebaut werden sollen. Anfang des Jahres waren die Entwürfe vorgestellt worden. Dort hieß es: So sollen 13 Düsen dafür sorgen, dass die Fontänen bis zu 70 Zentimeter hohe Wassersäulen produzieren. LED sorgen für entsprechende Beleuchtung in den Abendstunden. Der Brunnen wird ebenerdig sein, damit Kinder (und Erwachsene) dort im Sommer barfuß durchlaufen können. Die Grundform orientiert sich an den Straßenachsen und ähnelt einem Trapez.

Von Michael Prochnow