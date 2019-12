Das besondere Weihnachtsoratorium in Schönberg

Schönberg

Am 26. Dezember bietet sich in Schönberg eine besondere Chance, eine der bekanntesten Kompositionen der Musikgeschichte zu erleben: das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Das allein wäre nichts Ungewöhnliches. Sänger und Instrumentalisten lassen in Schönberg seit vielen Jahren Teile des Werkes erklingen, das der Thomanerchor in Leipzig erstmals in sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem 6. Januar 1735 zur Aufführung brachte.

Schönbergs Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke kündigt im Zeichen von „800 Jahre Schönberg“ jedoch an: „Für das Weihnachtsoratorium haben wir uns im 800er-Jubiläumsjahr etwas ganz Besonderes ausgedacht: Die Weihnachtsgeschichte von der Wanderung des Paares Maria und Joseph über die Geburt in Bethlehems Stall über den Engelsgesang und die Anbetung der Hirten bis hin zu den Weisen aus dem Morgenland, wie sie suchen und finden und sich vom eifersüchtigen König Herodes nicht hinters Licht führen lassen, soll mit Bachs Musik in seiner Gänze musikalisch dargeboten werden!“ Auszüge aus allen sechs Teilen erklingen. Das passiert am 26. Dezember ab 18 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche.

Chor hat diesmal besonders viel zu singen

„Wir gehen es an mit einer heiteren Grundstimmung“, sagt der Schönberger Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke (54), künstlerischer Leiter des Schönberger Musiksommers Quelle: Jürgen Lenz

Die Musiker müssten drei Stunden einplanen, würden sie der Komposition Note für Note folgen. Doch sie schaffen es in der Hälfte der Zeit und nehmen dabei noch Bachs berühmtes „Gloria“ dazu. Das gelingt ihnen, weil sie sich vor allem auf die Handlung und die Chöre konzentrieren. Für den Schönberger Kirchenchor bedeutet das: Diesmal hat er besonders viel zu singen.

Ebenfalls neu: Konzertbesucher haben am 26. Dezember in Schönberg die Chance, an drei Stellen in ein bekanntes Weihnachtslied miteinzustimmen: „In dulci jubilo“.

Christoph D. Minke leitet die Aufführung. Es singen der Schönberger Kirchenchor Sankt Laurentius und der Lübecker Tenor Tim Karweick. Es spielen das Strelitzer Kammerorchester und der Greifswalder Orgelprofessor Matthias Schneider. Christoph D. Minke kündigt an: „Wir gehen es an mit einer heiteren Grundstimmung.“

Vorverkauf hat begonnen

Eintrittskarten kosten 15 Euro. Erhältlich sind sie an der Abendkasse, in der Buchhandlung Hempel in Schönberg und in allen bekannten Vorverkaufsstellen in Lübeck.

Chorgesang erklingt auch in einem Weihnachtsgottesdienst am 24. Dezember in Schönberg. Er beginnt um 17 Uhr. Das Jubiläumsjahr „800 Jahre Schönberg“ endet musikalisch am 31. Dezember mit Orgelmusik zum Jahreswechsel. Ab 22.30 Uhr spielt Christoph D. Minke.

Jahr geht mit Orgelmusik zu Ende

Der Hintergrund: Seit Jahrzehnten geht in Schönberg kein Jahr zu Ende ohne Musik von der Winzer-Orgel von 1847. Der Kirchenmusiker spielt diesmal Kompositionen fröhlicher, besinnlicher, nachdenklicher und gelassener Art. Er kündigt an: „Auch die Dauer des Konzertes wird angepasst sein – an die Temperaturen in der dann wieder abgekühlten Weihnachts-Kirche und den Umstand, dass wohl auch alle Besucherinnen und Besucher gern wieder zu Hause mit ihren Lieben ins neue Jahr gelangen wollen.“

