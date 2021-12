Börzow

Mecklenburg-Vorpommerns neue Landesregierung will den Anteil des Ökolandbaus von jetzt 14 Prozent der Agrarflächen auf 20 Prozent im Jahr 2026 ausbauen. Die Ampel-Koalitionäre in Berlin setzen sogar 30 Prozent als Ziel ihrer Politik. Was hält der Börzower Peter Jacob Wartmann davon? Er ist Biolandwirt aus Leidenschaft. Der 29-Jährige macht deutlich, was viele Praktiker vor Ort denken: Wichtiger als eine Förderung durch Land und Bund sind Angebot und Nachfrage. „Ein marktangepasstes Wachstum ist erstrebenswert“, sagt Peter Jacob Wartmann aus jahrelanger Erfahrung. 2006 begannen seine Eltern mit der Biolandwirtschaft. Der Sohn macht klar: „Wir wollen Produkte auf den Markt bringen, die gesucht werden.“

Peter Jacob Wartmann sagt über die Haltung seiner Familie zum ökologischen Landbau: „Wir stehen 100 Prozent dahinter. Es ist für uns der richtige Weg, aber wir können die andere Seite auch gut verstehen.“ Sowohl die ökologische Landwirtschaft als auch die konventionelle hätten ihr Für und Wider. Für einen kompletten Umbau gebe es keinen Markt, aber: „Der Markt wächst.“

„Die Preise müssen es hergeben“

Das sieht auch Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Nordwestmecklenburg. Sie sagt: „Der Absatz im Biobereich wächst.“ Tatsache sei aber auch: „Die Ernährung unserer Bevölkerung muss gesichert sein.“ Nur ein relativ kleiner Teil kaufe Biolebensmittel.

Hält Petra Böttcher das Ziel der Schweriner Landesregierung für realistisch, den Ökoanteil auf 20 Prozent zu steigern? „Vorstellen kann ich es mir schon“, antwortet die Geschäftsführerin. Dann fügt sie hinzu: „Die Preise müssen es aber hergeben.“ Sie müssten stimmen. Es sei problematisch, wenn von der Politik etwas vorgegeben werden soll. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage müsse stimmen. Wenn zu viel Bioware auf den Markt komme, bestehe die Gefahr, dass die Preise die Kosten nicht mehr decken, erklärt Petra Böttcher. Wünschenswert sei dagegen, in der konventionellen Landwirtschaft die vorhandenen Einsparpotenziale bei Pflanzenschutz- und Düngemitteln zu nutzen – bei konstanten Erträgen.

Ökolandwirt setzt auf Demeter

Peter Jacob Wartmann ist Mitglied bei Demeter, einem 1924 gegründeten Verband für biodynamische Landwirtschaft. Er erläutert: „Wir denken, Demeter ist noch einmal qualitativ ein Schritt höher.“ Die Anforderungen bei Demeter gehen über die der EG-Öko-Verordnung und des deutschen staatlichen Biosiegels hinaus. So dürfen alle Tiere nur mit Biofutter gefüttert werden, wobei mindestens 80 Prozent des Futters für Wiederkäuer und mindestens die Hälfte des Gesamtfutterbedarfs vom eigenen Hof stammen müssen.

„Wir wollen in Qualität und Vielfalt wachsen“, macht Peter Jacob Wartmann deutlich. Er baut auch Hafer, Dinkel und Mariendisteln an, setzt auf Rotklee-Vermehrung, hat eine Mutterkuhhaltung, führt eine Legehennenhaltung mit Mobilstall ein und kooperiert mit einem Schäfer.

Betrieb verbindet Tradition und Moderne

Zusammen mit dem elterlichen Betrieb kommen bei Wartmanns 500 Hektar zusammen. „Wir freuen uns über jede Fläche, die dazukommt“, sagt der Landwirt aus Börzow. Seine Mutter Anke Wartmann (57) erklärt: „Wir sind eine alteingesessene Bauernfamilie, verbinden Tradition und Moderne.“ Es gebe für sie nicht Schöneres, als dass die Kinder die Tradition fortführen.

Auf Zusammenhalt setzt die Familie auch bei ihren Mitarbeitern. Beim Mittagessen sitzen alle zusammen. „Eigentlich ist alles eine große Familie“, sagt Peter Jacob Wartmann. Seine Verlobte Theresa Timm (25) erklärt: „Meine Familie steht auch dahinter und unterstützt.“

Von Jürgen Lenz