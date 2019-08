Wismar

Sie lassen eine Tradition aufleben: Robert Kurowski (30) und Markus Fitze (29) eröffnen heute den „Hafenbroiler“. Obwohl sie die DDR nicht mehr erlebt haben, wissen die beiden Freunde: Der Goldbroiler war das Nationalgericht. In fast jeder Stadt gab es eine Broilerbar. Auch in Wismar an der Frischen Grube.

„Wir wollten was gemeinsam machen“, erzählen die Rostocker, die sich schon aus Kindertagen kennen. Robert Kurowski betreibt in seiner Heimatstadt eine Steinreiniger-Firma. Da ist in der kalten Jahreszeit wenig zu tun. Markus Fitze, nach sechs Jahren in der Schweiz zurück in der Heimat, arbeitet als Restaurantchef im Warnemünder Hotel Neptun. „Ich wollte was Eigenes“, bekennt der Gastronom und Weinexperte. Vor Augen die beliebte Broilerbar im „Neptun“, die über die Landesgrenzen hinweg bekannt ist, schmieden sie Pläne, ein gemeinsames Lokal zu eröffnen.

Profiboxer im Team

Die Verbindung zu Wismar bringt der Boxsport. Kurowski, bis Herbst 2018 selbst Faustkämpfer, trainiert und sponsert seit einigen Jahren den Wismarer Profiboxer Niels Schmidt (29). Auf der Suche nach Restaurant-räumen werden die Unternehmer am Lohberg 1 fündig. Schmidt, gelernter Koch, gehört ebenfalls zum Team.

Das besteht aus sehr jungen wie aus erfahrenen Mitarbeitern. Als Küchenchef können die beiden Geschäftsführer den Wismarer Spitzenkoch Markus Gluth (36) gewinnen. An seiner Seite kocht Martin Wegener (37) aus Proseken. Auch das Servicepersonal kommt aus Wismar, darunter eine alleinerziehende Mutter und zwei 19- und 20-Jährige, die noch keinen Abschluss haben. „Warum ihnen noch mehr Steine in den Weg legen“, meinen die Geschäftsführer. Sie geben jedem eine Chance, der motiviert und freundlich zu den Gästen ist. Wenn’s mal nicht anders geht, macht Markus Fitze die Arbeit auch allein, sagt er.

Von Wismar begeistert

Der Rostocker ist sofort nach Wismar gezogen. „Die Menschen sind hier alle so nett und freundlich. Wir haben überall sofort Hilfe erhalten, auch im Bauamt“, zeigt sich der Gastronom von seiner Wahlheimat begeistert. „Ich fühle mich hier längst heimisch.“

Das wünschen sich die Inhaber des kleines Lokals auch für ihre Gäste. „Die Älteren sollen sagen, hier schmeckt’s wie früher, und die Jüngeren hier schmeckt’s geil“, erklärt Robert Kurowski. Deshalb gibt’s den Broiler wie früher mit Pommes, Krautsalat und Puszta- oder Teufelssoße. Außerdem wird die zu DDR-Zeiten sehr gefragte tomatierte Hühnerherzensuppe gereicht. Das Menü rundet eine Götterspeise ab. Und wer mag, bekommt die aus Kinderzeiten beliebte Himbeer- oder Waldmeisterbrause.

Schürzen aus Plastikmüll

„Wir setzen auf Qualität und Kundenzufriedenheit, aber genauso auf Regionalität und Nachhaltigkeit“, sagt Markus Fitze. Die Hühner kaufen sie frisch mit Innereien aus Freilandhaltung. Übrig gebliebene Broiler werden zu Frikassee verarbeitet, ein Gericht, das nur noch selten auf Speisekarten zu finden ist. Und das auch Kindern schmeckt. „Sie sind unsere Zukunft. Deshalb gibt es bei uns auch Kinderportionen“, sagt der Restaurantchef.

Modern sind die beiden auch: Ihre Schürzen sind aus Plastikmüll gefertigt, der aus Ozeanen gefischt wurde. Und für die Winterzeit sind gemeinnützige Projekte geplant. Da wollen sie für junge Gäste aus dem Kinderhospiz oder Kinderwohngruppen kochen und Veranstaltungen organisieren. Auch die Mitarbeiter der Blindenwerkstatt in Neukloster, wo Robert Kurowski viele Produkte für seine Firma kauft, will er einladen.

Haike Werfel