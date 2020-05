Das ist aus Mecklenburgs Wassertürmen geworden

Rostock

Es war das erste Mal, dass der Rostocker Wasserturm so umfangreich auf Schäden untersucht wurde. Und das Ergebnis der Arbeiten Ende 2018 sorgte für Erschütterung: Undichte Fugen, Risse im Mauerwerk und gebrochene Steine stellen nur einen Bruchteil der Probleme dar. „Sechs der sieben Türme drohen hinunterzustürzen und auch die Sockelfüße, die den Turm statisch stützen, müssen dringend erneuert werden“, sagt Josefine Rosse, Sprecherin des städtischen Immobilienverwalters KOE.

Die Diagnose war eindeutig: Wird das Rostocker Wahrzeichen nicht saniert, droht ihm der Zerfall. Die Ursache: Schon kurz nach der Errichtung des Wasserturms im Jahr 1903 drang Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein. „Das Wasser, das im Winter gefriert und die Fassadenelemente brechen lässt, hat dem Wasserturm über Jahrzehnte hinweg stark zugesetzt“, sagt Rosse. Die Ingenieure sind überzeugt: Nur durch eine Sanierung kann die Tragfähigkeit des Turmes wiederhergestellt werden.

Erste sichtbare Arbeiten beginnen im Mai

Die Kosten sind jedoch enorm: 5,7 Millionen Euro soll die Erneuerung kosten. Lange stand die Frage nach der Finanzierung im Raum. Für Klärung sorgte ein Beschluss der Rostocker Bürgerschaft im September 2019: Demnach dürfen die Gewinne des Eigenbetriebs KOE in Höhe von 2,4 Millionen Euro in das Bauvorhaben investiert werden. Hinzu kommen 1,8 Millionen Euro aus dem Städtebauförderprogramm Denkmalschutz-Ost.

Die Ausschreibung der Gewerke ist bereits abgeschlossen. „Die ersten sichtbaren Arbeiten am Turm beginnen im Mai“, sagt Rosse. Natursteine müssen für den Einbau gefertigt, Türme, Zinnen sowie das Dach erst zurückgebaut und dann erneuert werden. „Anschließend wird der Ringanker, der den Turm im Inneren zusammenhält, wiederhergestellt“, so Rosse.

So funktioniert ein Wasserturm In einem Wasserturm ist früher eine große Menge Wasser in einem Hochbehälter gespeichert worden. Dieser Behälter lag höher als der höchste Wasserhahn des angeschlossenen Wassernetzes, damit das Wasser ohne weitere Kraft- oder Druckzufuhr an seinen Bestimmungsort gelangen konnte. Allein die Höhe des Turms sorgte für den Wasserdruck, der nötig war, damit das Wasser durch die Leitungen floss. Aus diesem Grund wurden die Wassertürme auch häufig auf Hügeln gebaut. Wenn die Bewohner der angeschlossenen Häuser ihren Wasserhahn aufdrehten, nahm der Wasserstand im Wasserturm ab. Der Hochbehälter musste daher regelmäßig nachgefüllt werden. So wurde der Wasserdruck in den Leitungen auch etwa gleich gehalten. Für das Befüllen des Behälters war eine Pumpe notwendig. Die Bauformen der Wassertürme waren recht unterschiedlich. Sie versorgten die Bevölkerung nicht nur mit Trinkwasser oder die Feuerwehr mit Löschwasser. Auch an Eisenbahnstrecken standen kleine Wassertürme, um die Tanks der Lokomotiven zu befüllen.

Turm dient als Depot für empfindliche Gemälde

Der Wasserturm gilt als eines der wichtigsten Technikbaudenkmäler der Hansestadt. Der Stahlbehälter im Inneren konnte 800 Kubikmeter Wasser fassen und war ein wichtiger Bestandteil der Wasserversorgung. Bis 1959 war der Turm in Betrieb. Heute dient der Turm als Depot für das Kulturhistorische Museum, etwa für empfindliche Gemälde. Seit zwei Jahren wird der Turm mit einem Spezialgerüst ummantelt und zum Schutz vor der Witterung mit einer Plane verhüllt.

Während der Sanierung sollen die Kunstwerke im Turm bleiben. Mit seinen sieben Türmchen und den sechs Zwischengiebeln gilt das Gebäude als repräsentatives Beispiel für neogotische Backsteinkunst. Er nimmt Bezug auf das vom Architekten Gottlieb Ludwig Möckel (1838–1915) entwickelte Ständehaus in der Wallstraße. Dort sitzt heute das Oberlandesgericht.

In Grevesmühlen steht ältester Wasserturm aus Stahlbeton

Der Wasserturm in Grevesmühlen wird zu besonderen Anlässen bunt angestrahlt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Eines der wichtigsten Baudenkmale Mecklenburg-Vorpommerns steht in Grevesmühlen: der 109 Jahre alte Wasserturm im Osten der Stadt. Das Bauwerk hat eine besondere Bedeutung für die Ingenieure in Deutschland, weil es Anfang des 20. Jahrhunderts der erste Wasserturm war, der in Stahlbetonbauweise errichtet wurde.

Unternehmer Benny Andersson hat das Gebäude 2013 gekauft. Seit 1967 fungiert der Turm nicht mehr als Wasserspeicher. Inzwischen dient das Gebäude als Sendemast und Kamerastützpunkt (www.gvm-info.de/WebCams). Die Kamera sendet jede Minute ein Bild von der Stadt.

Der zweite Wasserturm Grevesmühlens ist deutlich kleiner und steht am Bahnhof, südlich der Bahngleise an der Jahnstraße. Auch er gehört zur Industriegeschichte der Stadt. Viele Jahrzehnte lang versorgte der Turm die Dampfloks am Bahnhof mit Wasser.

Eine Nutzung für das rund 150 Jahre alte Gebäude gibt es noch nicht. Beide Grevesmühlener Wassertürme befinden sich in einem guten Zustand, heißt es.

Bauwerk in Doberan dient als Ferienhaus

Der Wasserturm auf dem Tempelberg in Bad Doberan wird als Ferienhaus genutzt. Quelle: Dorit Wehmeyer

Mit einem Ostsee-Urlaub im historischen Wasserturm wird in Bad Doberan geworben: Das kulturhistorische Denkmal auf dem Tempelberg steht seit 2012 als exklusives Ferienhaus zur Verfügung. Beim Umbau sind Teile der ursprünglichen Armaturen, Treppen und des ehemaligen Wasserbehälters erhalten geblieben. Es gibt sechs Wohnebenen; insgesamt steht eine Fläche von rund 260 Quadratmetern zur Verfügung. Der Preis liegt bei 80 bis 160 Euro die Nacht. Baujahr war 1920.

Mit einem besonderen Urlaubsgefühl wird auch in Güstrow gelockt: Neu und hochwertig sei die Ferienwohnung, die im fünften Stock des sanierten und unter Denkmalschutz stehenden Wasserturmes nahe des Inselsees eingerichtet ist, heißt es. „Genießen Sie einen herrlichen Rundum-Panoramablick über die Dächer der Stadt und die zahlreichen Seen in der Umgebung.“ Den Wasserturm am Paradiesweg hat die Barlachstadt hingegen zuletzt zum Verkauf angeboten.

Türme in Wismar werden nicht mehr genutzt

Blick auf den Wasserturm mit Wasserwerk am Turnplatz in Wismar um 1900. Quelle: Detlef Schmidt

Die beiden Wassertürme in Wismar werden hingegen nicht mehr genutzt. Der ältere steht am Lindengarten und war ursprünglich ein Wehrturm der Stadtbefestigung. 1685 wurde die Anlage zum Wasserturm umgebaut. Das Süßwasser kam aus dem nahen Mühlenbach. Bis 1875, also 190 Jahre, war die Anlage in Betrieb. Geblieben ist der Name: Alter Wasserturm.

Der Wasserturm am Turnplatz versorgte die Wismarer ab 3. November 1897 mit Trinkwasser. An diesem Tag endete auch die Versorgung der Hansestädter durch die Wasserkunst auf dem Markt. 70 Jahre lang kam das Wasser vom Turnplatz in die Haushalte. Am 7. August 1967 war damit Schluss. Das moderne Wasserwerk am Flöter Weg in Friedrichshof ging in Betrieb. Seitdem steht der Turm leer.

