Im neuen Entdeckerpark in Kalkhorst wird Mecklenburgs Geschichte lebendig. An der Ostsee, zwischen Lübeck und Wismar, reisen die Besucher durch die Zeit – in mittelalterliche Städte und prachtvolle Schlösser, auf Scheiterhaufen und Piratenschiffe. Neun Themenparks bieten auf einer Fläche von fast drei Fußballfeldern 1000 Jahre Geschichte zum Anfassen und Mitmachen. Über 50 Miniaturbauwerke und interaktive Spielstationen in liebevoll gestalteten Gärten und Parklandschaften machen einen Besuch für die ganze Familie zum Streifzug durch Jahrhunderte. Dazu liefert die Minimare-App Geschichten, die in keinem Reiseführer stehen, sowie ein spannendes Quiz für schlaue Köpfe. Und auf dem großen Seeräuberspielplatz warten Abenteuer für die Kleinsten.

Am Sonnabend, 29. Juni, ist es soweit – das Minimare öffnet seine Türen für Besucher. Dann gibt es neben einem bunten Programm mit Kinderschminken und musikalischer Untermalung, eine Ermäßigung auf die Eintrittspreise. Wer nicht so lange warten will, bereits am Freitagnachmittag ab 14.30 Uhr öffnet der Park seine Türen – dann sogar kostenlos. Am Vormittag dürfen geladene Gäste das Areal bewundern.

Der Eröffnungstermin wackelte vor einigen Tagen übrigens noch. Denn das schwere Unwetter, das am 15. Juni über die Region gezogen war und teilweise mehr als 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter hinterließ, hatte auch die Baustelle Minimare schwer getroffen, einige Bereiche standen völlig unter Wasser, Wege wurden unterspült. Die Tiefbauer hatten alle Hände voll zu tun, um die Schäden in den Griff zu bekommen.

Öffnungszeiten: In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr ist der Park täglich geöffnet. Wer es an dem Eröffnungswochenende nicht schafft das Minimare zu besuchen, der hat noch Zeit bis Ende Oktober, denn dann endet die erste Saison.

