Das ist in Nordwestmecklenburg am Wochenende los

Grevesmühlen

Das Wochenende steht vor der Tür und es gibt endlich wieder etwas Auswahl, was mit der Familie oder Freunden unternommen werden kann.

Das „Duo ZIG-ZAG“ tritt am Sonnabend, 10. Juli, in der Ostseelounge neben der Seebrücke im Ostseebad Boltenhagen auf. Ab 19 Uhr spielen Ille Hamma und Sascha The Pascha bekannte Hits. Ille Hamma ist Sänger unter anderem für viele Disneyfilme, Musikproduzent und Loopartist aus Berlin. Sascha The Pascha , ein begnadeter Gitarrist und Sänger aus Berlin. Die zwei Musiker klingen wie eine komplette Band.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Elektro-Pop-Duo "Zig Zag" spielt am 10. Juli in der Ostseelounge an der Seebrücke in Boltenhagen. Quelle: Sascha Ille

Mit seiner gefühlvollen Stimme berührt er die Menschen, holt sie mit seinen Konzerten aus ihren Alltagsleben ab und lädt sie ein, auf eine Reise durch irische, russische und internationale Musikwelten. Seine Konzerte sind zugleich Stimme, Rhythmus und Entertainment – Squeezebox Teddy macht keine Show, Teddy ist die Show. Er tritt bei den Wiesenklängen um 16 Uhr am Sonntag, 11. Juli, hinter dem Kurhaus in Boltenhagen auf. Das Konzert ist kostenfrei.

Squeezebox-Teddy tritt bei den Wiesenklängen hinter dem Kurhaus in Boltenhagen auf. Quelle: Archiv

Italienische Leichtigkeit und Spielfreude klingen am Sonntag, 11. Juli, um 18 Uhr bei den „Grevesmühlener Sommermusiken“ durch die alten Mauern der St. Nikolai-Kirche in Grevesmühlen. Das Geigerehepaar Elke und Wolfgang Fabri sowie Michael Goede am Claviorganum spielen Werke von Vivaldi, Locatelli, Paganini und Uccellini. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten.

Elke und Wolfgang Fabri an ihren Violinen. Quelle: DOMINIK SCHNEIDER

Im Schönberger Musiksommer dreht sich am Sonnabend, 10. Juli, um 18 Uhr alles um das „Instrument des Jahres“ – die Orgel. In der Schönberger Kirche steht ein besonderes Modell des Orgelbauers Winzer. Der Bau der Orgel 1847 fiel in eine Zeit, die langsam aber sicher die Musik Bachs zum Maßstab machte, auch wenn sie anders erklang als zur Zeit ihrer Komposition. Werke von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann spielt Kirchenmusiker Christoph D. Minke an diesem Abend. Eintrittskarten für 10 Euro, Kinder und Schüler bis 14 Jahre frei, gibt es unter www.schoenberger-musiksommer.de.

Schönberger Musiksommer, Christoph D. Minke, Künstlerischer Leiter, Organist Quelle: Heiko Preller

Entdeckerpark, Schmetterlinge und Minigolf

Auch beliebte Ausflugsziele in der Region sind am Wochenende geöffnet. So kann der Freizeit- und Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Erwachsene zahlen 9,50 und Kinder 6,50 Euro Eintritt. Infos auf www.minimare.de.

Der Entdeckerpark Minimare in Kalkhorst zeigt Miniaturbauwerke in verschiedenen Gärten. Quelle: Malte Behnk

Der Abenteuergolfpark in Klütz, An der Festwiese, ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Kinder zahlen 6,50 Euro, Spieler ab 16 Jahren 8,50 Euro. Infos zum Park mit 18 Bahnen auf Kunstrasen gibt es auf der Seite www.abenteuergolfpark-kluetz.de.

Die Abenteuer-Golfanlage in Klütz bietet 18 Bahnen. Quelle: Dirk Hoffmann

Auch der Schmetterlingspark gleich nebenan in Klütz ist ein beliebtes Ausflugsziel. Er ist täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Ist das Wetter wolkiger, fliegen die Schmetterlinge langsam durch die Halle, scheint die Sonne hell und warm, ist der Trubel viel größer. Erwachsene zahlen 8,50 Euro Eintritt, Kinder 5,50 Euro. Infos auf www.schmetterlingswelt.de.

Große und kleine Falter gibt es im Schmetterlingspark in Klütz. Quelle: Behnk Malte

Von Malte Behnk