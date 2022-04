Boltenhagen/Grevesmühlen

Im Städtischen Museum in Grevesmühlen startet am 26. April die Wanderausstellung „Was bleibet aber … Literatur im Land“. Die Ausstellung wurde von der ALG - Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e.V. (ALG) konzipiert und in allen Bundesländern gezeigt. Die ALG ist als Dachverband von mehr als 260 literarischen Gesellschaften, Literaturmuseen und literarischen Gesellschaften seit über 30 Jahren tätig.

„Was bleibet aber … Literatur im Land“ zeigt die Vielfalt der deutschen Literaturlandschaft und versammelt Schriftsteller, die nicht nur ihre Region prägten, sondern über die Landesgrenzen hinaus strahlten. Auf 20 Tafeln erhalten die Besucher Einblicke in das literarische Deutschland und finden Gedanken über Themen wie Freiheit, Widerstand, Exil oder Bündnisse. In jedem Bundesland gibt es zudem einen individuellen Ausstellungsteil mit ausgewählten Autoren, die zu dieser Region einen Bezug haben. In Mecklenburg-Vorpommern sind das Fritz Reuter, Ernst Barlach, Wolfgang Koeppen, Uwe Johnson, Hans Fallada und Brigitte Reimann.

Das Städtische Museum Grevesmühlen befindet sich am Kirchplatz 5. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 1,50 Euro, für Schüler 0,50 Euro.

Die Öffnungszeiten des Städtischen Museums sind: bis 30. April 2022: Di., Mi. 10–12 und 13–16 Uh, Do. 10–12 und 13–17 Uhr, Fr. 10–14 Uhr; ab 2. Mai 2022: Di.–Do. 10–12 und 13–17 Uhr; Fr., Sa. 10–14 Uhr.

Von Lea-Marie Kenzler